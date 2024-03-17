مانشستر يونايتد يجتاز ليفربول ويبلغ نصف نهائي الكأس

حقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا بشق الأنفس على ليفربول بنتيجة (4-3) الأحد، ليبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي (2023-2024).



امتدت المباراة إلى شوطين إضافيين بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين في كل شبكة، واحتضنها ملعب مانشستر يونايتد الأيقوني (أولد ترافورد).



سكوت ماكتوميناي افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 10، وعادل ليفربول في الدقيقة 44 عبر ماك أليستر، ثم تقدّم عبر محمد صلاح (45).



لكن قبل نهاية الوقت الأصلي بـ3 دقائق، عادل البديل البرازيلي أنتوني النتيجة لمانشستر يونايتد لتصبح (2-2) ويلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.



في الشوط الإضافي الأول تقدّم الشاب إليوت لليفربول بالهدف الثالث في الدقيقة 105. وأدرك أصحاب الأرض التعادل عبر ماركوس راشفورد (112).



وعندما كانت المباراة تتجه إلى ركلات الترجيح، وتحديدًا في الدقيقة 121 سجّل البديل الإيفواري الشاب عماد ديالو هدف الانتصار القاتل من هجمة معاكسة.