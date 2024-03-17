ليفركوزن يقترب من اللقب بفوز مثير على فرايبورغ

دنا باير ليفركوزن من لقب الدوري الألماني للموسم الحالي (2023-2024) بفوزه المثير خارج قواعده على فرايبورغ بنتيجة (3-2) أمسية اليوم الأحد في الحولة 26.



ورفع الفريق رصيده إلى 70 نقطة في صدارة لائحة الـ(بوندسليغا) مبتعدًا بفارق 10 نقاط عن الوصيف الحالي وحامل اللقب في آخر 11 موسمًا، بايرن ميونيخ.



ملعب (يوربا بارك ستاديون) معقل فريق فرايبورغ، استضاف المباراة أمام نحو 35 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم الألماني هارم أوسميرس.



سجّل أهداف باير ليفركوزن كل من فيرتز في الدقيقة الثانية، وهلوزك (40) وشيك (53) فيما أحرز لفرايبورغ كل من دوان (10) وكيتيل (79).



ويطمح باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو، إلى معانقة أول لقب في تاريخه على مستوى مسابقة الدوري الألماني، حيث أن أفضل إنجاز للفريق سابقًا كان الحلول في المركز الثاني 5 مرّات، آخرها في موسم 2010-2011.

شاهد أهداف باير ليفركوزن وفرايبوغ 3-2