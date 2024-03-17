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“قمر رمضان” في تربيعه الأول .. اليوم

صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1445 هـ      17 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 يُرصد قمر شهر رمضان المبارك اليوم في طور التربيع الأول، ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض بعد سبعة أيام من وصوله منزلة الاقتران.

 وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق عند الظهر حسب التوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشمال الشرقي وسيتبع ذلك وصوله أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

 يُشار أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة, وذلك مع اقتراب القمر من طور البدر المكتمل وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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