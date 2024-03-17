شاهد | أهداف مباراة ميلان وهيلاس فيرونا 3-1

انتصر ميلان بثلاثة أهداف لواحد أمام هيلاس فيرونا عصر الأحد، ضمن مباريات المرحلة 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).



أقيمت المباراة في ملعب فريق هيلاس فيرونا (ستاديو ماراكانتونيو بينتيجودي) أمام حشد جماهيري غفير، بصافرة الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني.



وعزز الفريق اللومباردي وصافته للائحة ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة خلف المتصدر إنتر ميلان (75 نقطة) وقبل يوفنتوس الثالث صاحب 59 نقطة.

وحقق ميلان الفوز الخامس تواليًا بكل المسابقات، بعد أن انتصر على لاتسيو (1-0) ثم ضد سلافيا براغ (4-2) ثم (1-0) ضد إيمبولي و(3-1) ضد براغ.



سجّل أهداف ميلان ضد هيلاس فيرونا كل من هيرنانديز بالدقيقة 44، وبوليسيتش (50) وشوكويزي (79) فيما سجل لفيرونا تيجاني نوسلين (64).



أهداف مباراة ميلان وهيلاس فيرونا 3-1