كأس الاتحاد الإنجليزي | مانشستر سيتي يجتاز نيوكاسل ويبلغ نصف النهائي

تأهل مانشستر سيتي -حامل اللقب- إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (2023-2024) بفوزه السهل على نيوكاسل يونايتد (2-0) أمسية السبت.

دارت أحداث المباراة في أرضية ملعب (الاتحاد) عقر دار مانشستر سيتي أمام نحو 55 ألف مشجّع بالمدرجات، وبإدارة الحكم الإنجليزي سيمون هوبر.

وبات مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، أول فريق في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي يبلغ نصف النهائي 6 مرّات متتالية.

سجّل هدفي اللقاء، الجناح الدولي البرتغالي المخضرم برناردو سيلفا (29 عامًا) من تصويبتين في الدقيقتين 13 و31 من الشوط الأول.