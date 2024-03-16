الرياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي | مانشستر سيتي يجتاز نيوكاسل ويبلغ نصف النهائي

محمد ابو الوفاaccess_time7 / رمضان / 1445 هـ      16 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
كأس الاتحاد الإنجليزي | مانشستر سيتي يجتاز نيوكاسل ويبلغ نصف النهائي

تأهل مانشستر سيتي -حامل اللقب- إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (2023-2024) بفوزه السهل على نيوكاسل يونايتد (2-0) أمسية السبت.

 

دارت أحداث المباراة في أرضية ملعب (الاتحاد) عقر دار مانشستر سيتي أمام نحو 55 ألف مشجّع بالمدرجات، وبإدارة الحكم الإنجليزي سيمون هوبر.

 

وبات مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، أول فريق في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي يبلغ نصف النهائي 6 مرّات متتالية.

 

سجّل هدفي اللقاء، الجناح الدولي البرتغالي المخضرم برناردو سيلفا (29 عامًا) من تصويبتين في الدقيقتين 13 و31 من الشوط الأول.

 

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *