في ربع نهائي كأس إنجلترا.. كلاسيكو بين مان يونايتد وليفربول.. وتشيلسي يواجه ليستر

البلاد- جدة
يسعى مانشستر يونايتد إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحرمان غريمه ليفربول من تحقيق حلم الرباعية في موسمه الأخير مع مدربه الألماني يورغن كلوب، وذلك حين يلتقيان مساء غد الأحد على ملعب “أولد ترافورد” في ربع نهائي كأس إنجلترا.
سبق لليفربول أن أحرز كأس الرابطة في فبراير بفوزه في النهائي على تشيلسي 1-0 بعد التمديد، ويقاتل مع آرسنال ومانشستر سيتي على لقب الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف النادي اللندني، ونقطة أمام بطل الموسم الماضي.
وبلغ فريق كلوب الخميس الدور ربع النهائي لمسابقة “يوروبا ليغ” بفوزه الكاسح على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 6-1، بينها 4 أهداف في الدقائق الـ 14 الأولى، منهياً المواجهة مع الأخير بنتيجة إجمالية 11-2 ذهاباً وإياباً.
وشهدت المباراة عودة النجم المصري محمد صلاح إلى التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ إصابته في كأس أفريقيا، وقد وجد طريقه إلى الشباك؛ ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ “الحمر” يسجل 20 هدفاً أو أكثر لـ 7 مواسم متتالية.