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في ربع نهائي كأس إنجلترا.. كلاسيكو بين مان يونايتد وليفربول.. وتشيلسي يواجه ليستر

صحيفة البلادaccess_time7 / رمضان / 1445 هـ      16 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

يسعى مانشستر يونايتد إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحرمان غريمه ليفربول من تحقيق حلم الرباعية في موسمه الأخير مع مدربه الألماني يورغن كلوب، وذلك حين يلتقيان مساء غد الأحد على ملعب “أولد ترافورد” في ربع نهائي كأس إنجلترا.

سبق لليفربول أن أحرز كأس الرابطة في فبراير بفوزه في النهائي على تشيلسي 1-0 بعد التمديد، ويقاتل مع آرسنال ومانشستر سيتي على لقب الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف النادي اللندني، ونقطة أمام بطل الموسم الماضي.

وبلغ فريق كلوب الخميس الدور ربع النهائي لمسابقة “يوروبا ليغ” بفوزه الكاسح على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 6-1، بينها 4 أهداف في الدقائق الـ 14 الأولى، منهياً المواجهة مع الأخير بنتيجة إجمالية 11-2 ذهاباً وإياباً.

وشهدت المباراة عودة النجم المصري محمد صلاح إلى التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ إصابته في كأس أفريقيا، وقد وجد طريقه إلى الشباك؛ ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ “الحمر” يسجل 20 هدفاً أو أكثر لـ 7 مواسم متتالية.

 

تن هاغ تحت الضغط

خلافاً لليفربول الذي يقاتل على كافة الجبهات، تُشكّل مسابقة الكأس الأمل الوحيد ليونايتد؛ من أجل إنقاذ موسمه، بعد فشله في كأس الرابطة وخروجه خالي الوفاض من دوري الأبطال، وتواجده حالياً في المركز السادس ضمن منافسات الـ “بريمير ليغ” بفارق 8 نقاط عن أستون فيلا الرابع.

ويُدرك المدرب الهولندي إريك تن هاغ أن الفوز على ليفربول؛ الذي أذل “الشياطين الحمر” بسباعية نظيفة في دوري الموسم الماضي، لكن في “أنفيلد”، سيخفف الضغط عنه.

وقد يستعيد الهولندي خدمات الدنماركي راسموس هويلوند الذي سجل 7 أهداف في 6 مباريات قبل تعرضه لإصابة عضلية.

وتعود المباراة الأخيرة بين الفريقين في مسابقة الكأس إلى موسم 2020-2021 حين تواجها على “أولد ترافورد” خلف أبواب موصدة؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، وخرج يونايتد منتصراً من الدور الرابع 3-2 بقيادة المدرب النروجي أولي غونار سولشاير.

لقاء الأزرقين

يخوض تشيلسي مواجهة أمام فريق ليستر سيتي من الدرجة الأولى، آملًا بمواصلة المشوار في المسابقة، على غرار ما فعل في كأس الرابطة، حين وصل إلى النهائي، معولاً على تحسن نتائجه في الآونة الأخيرة بعد البداية الصعبة مع مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حيث لم يذق طعم الهزيمة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 13 الأخيرة.


ولن تكون المهمة سهلة أمام ليستر الذي يبدو في طريق العودة إلى الدوري الممتاز؛ كونه يتصدر ترتيب دوري “تشامبيونشيب”، لكنه يمر بفترة صعبة في الآونة الأخيرة؛ حيث اكتفى بانتصارين في مبارياته الـ 6 الأخيرة ضمن جميع المسابقات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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