في دوري يلو.. القادسية يسقط أمام العروبة.. وفوز الخلود والباطن

حائل- خالد الحامد

قلص فريق العروبة الفارق بينه وبين نظيره القادسية متصدر الدوري إلى 6 نقاط بعد فوزه عليه 1/3، في المواجهة التي جرت بينهما على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في افتتاح الجولة 26 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.



سجل ثلاثية العروبة” روبين هيباي وفهد الزبيدي وفهد الدوسري، فيما أحرز هدف القادسية مباي دياني.

بهذه النتيجة، رفع العروبة رصيده إلى 50 نقطة بالمركز الثاني، فيما بقي القادسية على رصيده 56 نقطة في صدارة الترتيب.

وحقق فريق الخلود فوزًا ثمينًا على ضيفه القيصومة 3 -1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الحزم في الرس.



سجَّل للخلود” أحمد ياسين، وسلطان الشهري، وماريانو فاسكيز من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف القيصومة سليماني ساكندي. ليرفع الخلود رصيده إلى 45 في المركز الثالث، بينما بقي القيصومة عند 20 نقطة، بالمركز الـ 16.

وفي البكيرية، اقتنص فريق الباطن ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه البكيرية بهدفين لهدف.

سجل للباطن يحيى القرني، وممادو سورو(من ركلة جزاء)، فيما أحرز للبكيرية لوفانور. وشهدت المباراة طرد لاعب البكيرية إبراهيم البركة.



بهذه النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 41 نقطة بالمركز الثامن، وبقي البكيرية عند 29 نقطة بالمركز الثاني عشر.

وتتواصل اليوم السبت مباريات الجولة 26 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بثلاث لقاءات؛ إذ يستقبل الصفا صاحب المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة ضيفه الفيصلي خامس الترتيب برصيد 41 نقطة،

وفي الأحساء، يقابل هجر قبل الأخير برصيد 19 نقطة ضيفه الجندل عاشر الترتيب برصيد 33، وفي آخر المواجهات يلتقي أحد صاحب المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة مع ضيفه العين الخامس عشر برصيد 27 نقطة.