في دوري يلو.. القادسية يسقط أمام العروبة.. وفوز الخلود والباطن

حائل- خالد الحامد
قلص فريق العروبة الفارق بينه وبين نظيره القادسية متصدر الدوري إلى 6 نقاط بعد فوزه عليه 1/3، في المواجهة التي جرت بينهما على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في افتتاح الجولة 26 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل ثلاثية العروبة” روبين هيباي وفهد الزبيدي وفهد الدوسري، فيما أحرز هدف القادسية مباي دياني.
بهذه النتيجة، رفع العروبة رصيده إلى 50 نقطة بالمركز الثاني، فيما بقي القادسية على رصيده 56 نقطة في صدارة الترتيب.
🔚 نهاية المباراة#القادسية 1#العروبة 3
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#القادسية_العروبة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/9EaR3DaWfj
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 15, 2024
وحقق فريق الخلود فوزًا ثمينًا على ضيفه القيصومة 3 -1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الحزم في الرس.
سجَّل للخلود” أحمد ياسين، وسلطان الشهري، وماريانو فاسكيز من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف القيصومة سليماني ساكندي. ليرفع الخلود رصيده إلى 45 في المركز الثالث، بينما بقي القيصومة عند 20 نقطة، بالمركز الـ 16.
🔚 نهاية المباراة#الخلود 3#القيصومة 1
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#الخلود_القيصومة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/WH8MySKV16
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 15, 2024
وفي البكيرية، اقتنص فريق الباطن ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه البكيرية بهدفين لهدف.
سجل للباطن يحيى القرني، وممادو سورو(من ركلة جزاء)، فيما أحرز للبكيرية لوفانور. وشهدت المباراة طرد لاعب البكيرية إبراهيم البركة.
بهذه النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 41 نقطة بالمركز الثامن، وبقي البكيرية عند 29 نقطة بالمركز الثاني عشر.
🔚 نهاية المباراة#البكيرية 1#الباطن 2
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#البكيرية_الباطن | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/gnTaVedDK9
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 15, 2024