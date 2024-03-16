الرياضة في الجولة 29 من الليجا الإسباني.. قمة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

البلاد- جدة يتطلع برشلونة إلى الاحتفاظ بآماله الضئيلة في الدفاع عن لقبه عندما يحلّ ضيفًا على أتلتيكو مدريد مساء غد الأحد ضمن المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني، وذلك بعد أن تلقى كلاهما جرعة معنوية عالية ببلوغهما ربع نهائي دوري أبطال اوروبا. وعاد الفريق الكاتالوني إالى ربع نهائي المسابقة القارية المرموقة للمرة الأولى منذ عام 2020 بفوزه على نابولي الإيطالي (4-2 في مجموع المباراتين)، رافعًا سلسلة مبارياته بلا خسارة إلى 9 منذ أن أعلن مدربه تشافي هرنانديز الرحيل في نهاية الموسم. من جهته، تأهل أتلتيكو بعد أن قلب تأخره 0-1 في لقاء الذهاب، إلى فوز على إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح في الإياب. جاء فوز أتلتيكو القاري ليعوّض الخسارة المفاجئة أامام قادش الضعيف 0-2 في المرحلة الماضية، ليكتفي فريق “روخيبلانكوس” بتحقيق فوزين فقط في 6 مباريات في الدوري، وبات مهددًا بالفعل من أتلتيك بلباو الخامس الذي يتخلف عنه بنقطتين فقط في الصراع لحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل. بخلافه تمامًا، يمرّ برشلونة بأفضل فتراته محليًا؛ حيث حصد 8 انتصارات في 11 مباراة، على الرغم من أنّ الاحتفاظ بلقب “لا ليغا” يبدو مهمة معقّدة، نظرًا إلى تخلفه بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد، الذي تلقى خسارتيه الوحيدتين هذا الموسم أمام أتلتيكو في الدوري وكأس إسبانيا.