شاهد | أهداف مباراة ريال مدريد وأوساسونا 4-2

عاد ريال مدريد بانتصار قوامه أربعة أهداف لاثنين من ملعب أوساسونا السبت، ضمن مباريات الأسبوع 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).



وابتعد النادي الملكي في صدارة لائحة (لا ليغا) برصيد 72 نقطة، بفارق 10 نقاط -مؤقّتًا- عن الوصيف جيرونا، ليدنو رجال المدرب أنشيلوتي من اللقب.



دارت أحداث المباراة في ملعب (إل سادار) عقر دار أوساسونا أمام نحو 23 ألف مشجّع في المدرجات، وبإدارة الحكم الإسباني خوان مارتينيز مونييرا.



سجّل أهداف ريال مدريد أمام أوساسونا كل من فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 4 و64، والإسباني داني كارفاخال (18) والمغربي براهيم دياز (61).



في حين أحرز هدفي أصحاب الأرض كل من المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير في الدقيقة 7، ولاعب الوسط الإسباني إيكر مونوز في الدقيقة 91.

أهداف مباراة ريال مدريد وأوساسونا 4-2