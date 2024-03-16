الرياضة

رونالدو على رأس قائمة منتخب البرتغال

محمد ابو الوفاaccess_time7 / رمضان / 1445 هـ      16 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
كريستيانو رونالدو لاعب النصر

حلّ نجم النصر وقائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو (39 عامًا) على رأس قائمة منتخب بلاده في التوقف الدولي الذي يبدأ يوم 18 مارس الحالي.

 

ويلعب منتخب البرتغال وديتين أمام السويد وسلوفينيا يومي 21 و26 مارس، في إطار استعداداته لنهائيات كأس أمم أوروبا في ألمانيا الصيف المقبل.

 

وستنافس البرتغال -بطلة أوروبا 2016- في المجموعة السادسة في كأس أمم أوروبا 2024، مع تركيا والتشيك وأحد المنتخبات الصاعدة من الملحق.

 

وسينتقل رونالدو -أفضل لاعب في العالم 5 مرّات- إلى معسكر منتخب بلاده في التوقف الدولي الحالي، وهو مُثقل بمستويات مميزة للغاية مع النصر، حيث سجّل 29 هدفًا وقدّم 11 تمريرة حاسمة في كل المسابقات بقميص (العالمي) من إجمالي 32 مباراة فقط.

m.abo.elwafa

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