رونالدو على رأس قائمة منتخب البرتغال

حلّ نجم النصر وقائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو (39 عامًا) على رأس قائمة منتخب بلاده في التوقف الدولي الذي يبدأ يوم 18 مارس الحالي.

ويلعب منتخب البرتغال وديتين أمام السويد وسلوفينيا يومي 21 و26 مارس، في إطار استعداداته لنهائيات كأس أمم أوروبا في ألمانيا الصيف المقبل.

وستنافس البرتغال -بطلة أوروبا 2016- في المجموعة السادسة في كأس أمم أوروبا 2024، مع تركيا والتشيك وأحد المنتخبات الصاعدة من الملحق.

وسينتقل رونالدو -أفضل لاعب في العالم 5 مرّات- إلى معسكر منتخب بلاده في التوقف الدولي الحالي، وهو مُثقل بمستويات مميزة للغاية مع النصر، حيث سجّل 29 هدفًا وقدّم 11 تمريرة حاسمة في كل المسابقات بقميص (العالمي) من إجمالي 32 مباراة فقط.