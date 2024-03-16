تنافس مثير في بطولة (المايسترو 12) الرمضانية

انطلقت مطلع شهر رمضان المبارك بطولة (المايسترو 12) الرمضانية، وذلك على ملعب الإسكان بحي الشرفية، حيث تحظى البطولة بتنافس قوي وحضور جماهيري لافت وجوائز قيمة.
يشارك في البطولة 20 فريقا هي: البسمة، عميد الإسكان، شباب التوفيق، بلاك ستار، ميليت، ألفا باك (سانتياغو)، ديب فرايز، AMB، شباب الغامدي، الساحلية، مصانع الأمجاد، شباب الخالد، KAU، شباب الإسكان، سانتوس الجامعة، الـ TOP، المحترفين، نجوم الرويس، أسطورة باحفص، قلوريا.
وقد تم توزيع الفرق الـ 20 على 5 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، ويتأهل لدور الثمانية متصدرو المجموعات الخمس، بالإضافة إلى أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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