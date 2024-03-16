برعاية أمير المنطقة الشرقية.. اليوم انطلاق موسم القادسية الرمضاني

الدمام-البلاد
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم السبت انطلاق موسم القادسية الرمضاني بحضور مجلس إدارة نادي القادسية، وحضور النجم العالمي بافل نيدفيد.
وسيشهد حفل الافتتاح فعاليات ومسابقات لتحفيز الجماهير على الحضور، وبدأت الفرق المشاركة في الوصول منذ أمس الأول، حيث كان فريق الحمادة الأردني أول الواصلين إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام تمهيداً للمشاركة في البطولة.
كما وصل فريق المجالات المتعددة من مصر أمس الجمعة، على أن يصل نادي الصقر أكادير المغربي. فجر الأحد.
وكان في استقبال الفريقين الأردني والمصري اللجنة المنظمة للبطولة، حيث عبر مسئولو الفرق عن سعادتهم بالمشاركة في البطولة وأنهم يأملون الظهور بصورة مشرفة وتركيزهم منصب على تحقيق اللقب.
من جانبه، أبدى بافل نيدفيد ضيف شرف البطولة، سعادته الكبيرة بالتواجد في الخبر وحضور فعاليات موسم القادسية الرمضاني.
وقال نيدفيد: منذ اللحظة الأولى لوصولي هنا، لمست الأهتمام الكبير بموسم القادسية الرمضاني، وحجم الحرص على انجاح الحدث وظهوره في أفضل صورة ، كما لمست الاهتمام الكبير من وسائل الإعلام على تغطية أحداث البطولة.
وأوضح نيدفيد: أتمنى النجاح الكبير لموسم القادسية الرمضاني، وان يحظى الجمهور بمتابعة مميزة للفعاليات والمباريات، واتمنى التواجد هنا في كل عام، وأنا متشوق لرؤية الجماهير في افتتاح البطولة، وأشكر مسئولي النادي على دعوتهم لي للحضور والتواجد في البطولة.
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