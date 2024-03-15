في ربع الدوري الأوروبي.. ليفربول يلاقي أتالانتا… وكلاسيكو إيطالي مثير

محمود العوضي- جدة
أجريت اليوم الجمعة مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي 2024، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.
نتيجة قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2024
وأسفرت القرعة عن صدام إيطالي خاص بين ميلان وروما في ربع النهائي، فيما سيلتقي مواطنهما أتالانتا مع ليفربول الإنجليزي.
فيما يصطدم باير ليفركوزن -بطل نسخة 2022- مع وست هام يونايتد الإنجليزي، ويلتقي بنفيكا البرتغالي مع مارسيليا الفرنسي.
مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي 2024
– ميلان × روما
– ليفربول × أتالانتا
– باير ليفركوزن × وست هام يونايتد
– بنفيكا × أولمبيك مارسيليا
قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي 2024
– المباراة 1: الفائز من (بنفيكا × مارسيليا) ضد الفائز من (ليفربول × أتالانتا)
– المباراة 2: الفائز من (ميلان × روما) ضد الفائز من (باير ليفركوزن × وست هام).
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