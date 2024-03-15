الشباب يقسو على الحزم بثلاثية

محمود العوضي- جدة
استعاد فريق الشباب نغمة الانتصارات، ونجح في الفوز على مضيفه الحزم بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي
أقيم مساء الخميس في الرس، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن.
سجل ثلاثية الشباب” برونو دا سيلفا لاعب الحزم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34، وحبيب ديالو في الدقيقة 53، وعبدالله ردي في الدقيقة 90+6.
بهذا الفوز،قفز الشباب إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة، فيما استمر الحزم متذيلاً الترتيب برصيد 15 نقطة.
بثلاثية.. الشباب يكسب الحزم ⚽
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الشباب | #SSC pic.twitter.com/AAwOqdQaWQ
— SSC (@ssc_sports) March 14, 2024