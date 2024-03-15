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الشباب يقسو على الحزم بثلاثية
الرياضة

الشباب يقسو على الحزم بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time6 / رمضان / 1445 هـ      15 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

استعاد فريق الشباب نغمة الانتصارات، ونجح في الفوز على مضيفه الحزم بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي

أقيم  مساء الخميس في الرس، ضمن  منافسات الجولة 24 من دوري روشن.

سجل ثلاثية الشباب” برونو دا سيلفا لاعب الحزم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34، وحبيب ديالو في الدقيقة 53،  وعبدالله ردي في الدقيقة 90+6.

بهذا الفوز،قفز الشباب إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة، فيما استمر الحزم متذيلاً الترتيب برصيد 15 نقطة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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