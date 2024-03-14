في الجولة 26 من” يلو”.. القادسية والعروبة في أقوى المواجهات.. والخلود يستقبل القيصومة

حائل- خالد الحامد
تُفتتح غدًا الجمعة منافسات الجولة 26 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بإقامة ثلاثة لقاءات؛ إذ يستقبل القادسية ضيفه العروبة، ويلتقي البكيرية مع الباطن، ويستضيف الخلود نظيره القيصومة.
القادسية VS العروبة
يحل فريق العروبة (الوصيف) ضيفاً ثقيلاً على المتصدر القادسية في قمّة مباريات الجولة، على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر. القادسية يسعى لمواصلة نتائجه المميزة وتحقيق الفوز لتعزيز صدارته والاقتراب من حسم التأهل لدوري روشن؛ حيث يمتلك 56 نقطة. أما العروبة صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة فيأمل في تعويض إخفاقه في الجولة الماضية أمام الصفا، وتحقيق نتيجة إيجابية؛ لتعزيز مركزه وضمان إحدى بطاقات الصعود. نتيجة الذهاب انتهت بفوز العروبة بهدف.