الأولى الرياضة

في الجولة 26 من” يلو”.. القادسية والعروبة في أقوى المواجهات.. والخلود يستقبل القيصومة

صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1445 هـ      14 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
تُفتتح غدًا الجمعة منافسات الجولة 26 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بإقامة ثلاثة لقاءات؛ إذ يستقبل القادسية ضيفه العروبة، ويلتقي البكيرية مع الباطن، ويستضيف الخلود نظيره القيصومة.

القادسية VS العروبة

يحل فريق العروبة (الوصيف) ضيفاً ثقيلاً على المتصدر القادسية في قمّة مباريات الجولة، على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر. القادسية يسعى لمواصلة نتائجه المميزة وتحقيق الفوز لتعزيز صدارته والاقتراب من حسم التأهل لدوري روشن؛ حيث يمتلك 56  نقطة. أما العروبة صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة فيأمل في تعويض إخفاقه في الجولة الماضية  أمام الصفا، وتحقيق نتيجة إيجابية؛ لتعزيز مركزه وضمان إحدى بطاقات الصعود. نتيجة الذهاب انتهت بفوز العروبة بهدف.

 

البكيرية VS الباطن

على ملعبه، يستقبل البكيرية ضيفه الباطن. البكيرية لديه 29 نقطة في المركز 12 ويسعى للفوز، للابتعاد عن منطقة الخطر وضمان مركز في وسط الترتيب. أما الباطن فيأتي بالمركز الثامن برصيد 38 نقطة، ويحتاج  للفوز لتعزيز مركزه والدخول في دائرة المنافسة. نتيجة الدور الأول انتهت سلبية.


الخلود VS القيصومة

يستقبل الخلود في الرس ضيفه القيصومة، الخلود يسعى لمصالحة جماهيره بعد أن خسر من القادسية والعين على التوالي، فتراجع للمركز الرابع برصيد 42 نقطة، وفوزه اليوم يعني وصوله للنقطة 45 وعودته للمنافسة على الصعود بقوة.

أما القيصومة صاحب المركز 16 برصيد 20 نقطة فلديه الرغبة في حصد العلامة الكاملة، بعد أن حقق الفوز في الجولة السابقة على البكيرية؛ من أجل التقدم أكثر والابتعاد عن شبح الهبوط. نتيجة الذهاب لصالح القيصومة 2/3.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *