حملة رقابية على المنشآت الصحية والتجارية في رفحاء

رفحاء : البلاد

أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء , حملة رقابية للرقابة على المنشآت الصحية والتجارية.

وتتضمن الحملة تشديد الرقابة على الأنشطة الصحية والبيئية، من خلال المحافظة على سلامة المنتجات وتوفيرها، ومتابعة المنشآت والتأكد من تطبيق الاشتراطات.

وأوضحت الأمانة أن الحملة تستهدف أنشطة الحلويات، والحلاقين، ومغاسل الملابس، والملابس الجاهزة، والمطاعم، والكافيات، والمخابز، والخضار والفواكه، ومحال العطارة، والمحامص، ومحلات التموينات، ومحال بيع التمور، والكماليات، ومحال بيع أدوات التجميل والمكياج، ومستودعات الأغذية.

وأكدت أن الحملة تهدف إلى زيادة الوعي لدى المنشآت، وتوعية العاملين في مجال صحة البيئة، والمحافظة على الصحة العامة بالمنشآت الصحية، ومتابعة سلامة الغذاء المقدم.