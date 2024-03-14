تدشين برنامجي خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في إثيوبيا

الرياض : البلاد

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بإثيوبيا، أمس، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وإفطار الصائمين، وذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني، وعدد من الشخصيات الإسلامية والدبلوماسية.

وأوضح “الحميداني” ــ خلال التدشين ــ أن هذه البرامج السنوية تأتي ضمن هدايا خادم الحرمين الشريفين للعالم الإسلامي عامة، ولجمهورية إثيوبيا بلاد الحبشة على وجه الخصوص، مبيناً أن سفارة المملكة تتشرف بالعمل في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين وفق توجيهات القيادة الرشيدة؛ معرباً عن شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على جهود الوزارة الملموسة وأثرها الإيجابي في إثيوبيا.

من جهةٍ أخرى، أبان الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في إثيوبيا أن البرنامج يستفيد منه أكثر من 19 ألف صائم، كما سيتم توزيع 8 أطنان من التمور على المستحقين، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذه الأعمال الإنسانية الجليلة.

وأعرب نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفدرالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالولي عن شكره وتقديره لحكومة المملكة وشعبها لما يقدمونه من دعم للمسلمين ونصرة قضاياهم في العالم؛ مؤكدًا أن هذه البرامج عادة سعودية سنوية، يستفيد منها الآلاف من المحتاجين والأسر الفقيرة.