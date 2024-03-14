المسحل يشكر القيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لكرة القدم السعودية

الرياض- هاني البشر

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على الدعم اللا محدود للقطاع الرياضي، وذلك بمناسبة تدشين النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووجه رئيس الاتحاد السعودي الشكر لسمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الدعم والجهد الكبيرين والمتواصلين نحو إبراز مكانة المملكة رياضيًا، وتسخير كافة الإمكانات من أجل إنجاح الفعاليات الرياضية التي ينظمها الاتحاد السعودي.

وقال المسحل: إن تدشين النسخة الجديدة من أغلى الكؤوس يمثل حدثًا رياضيًا ووطنيًا لما تحمله هذه الكأس من قيمة كبيرة لدى الجماهير السعودية؛ كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، وهو ما ساهم في تقديم نسخة تعكس عراقة هذه البطولة في المنطقة وتعكس كذلك ثقافة وهوية وطننا الغالي.

وأشار المسحل إلى أنه تزامنًا مع هذا التدشين لا يفوتنا أن نستذكر أجمل اللحظات التاريخية للنسخ السابقة من الكأس، التي شهدت تنافسًا رياضيًا مشرفًا بين أندية المملكة من أجل الظفر بالكأس الغالية.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي عن خالص تمنياته لأندية الخليج، الهلال، النصر والاتحاد بالتوفيق في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وأن تخرج المباريات المتبقية من البطولة بالصورة المشرفة للكرة السعودية لتليق بهذه الكأس الغالية، وهذا الحدث الرياضي الذي تترقبه الجماهير السعودية في كل عام.