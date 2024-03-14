أمانة الشرقية تحصر 18 مبنى آيلًا للسقوط بمليجة

الدمام : البلاد

حصرت أمانة المنطقة الشرقية، 18 منزلاً قديمًا وآيلاً للسقوط في أحياء متفرقة بمليجة، وذلك ضمن سعيها في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة، من خلال إزالة المباني غير المأهولة، التي تشكل خطرًا على السكان.

وأوضحت الأمانة، أن هذه المباني تشكل خطرًا على الأحياء السكنية، والمارة، إلى جانب المخاطر الأخرى وتأثيرها على البيئة، حيث جرى إزالة 4 مبانٍ، فيما يجري العمل على إزالة المتبقي منها.

وبدأت الأمانة العمل في تأهيل وتطوير شارع عبداللطيف الفوزان في الخبر، وذلك ضمن مشاريعها الإستراتيجية لتحسين جودة الحياة في الخبر.

وبينت أن أعمال التطوير تجري بالتعاون مع برنامج الفوزان لخدمة المجتمع، وتتضمن عددًا من الأعمال بطول إجمالي يزيد عن 3100 متر، ومساحة 72.000 متر مربع، واستحداث مسطحات خضراء على مساحة 21.000 متر مربع، ومسارات للمشاة بطول 5.000م، ومسارات للدراجات بطول 6.000 متر، ومناطق ألعاب وأربعة مناطق بلازا، وأكثر من 450 جلسة، و 50 مظلة، ومواقف للسيارات.