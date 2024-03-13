الإقتصاد

إنشاء محطة كهرباء رئيسة في مجتمع السدن بجدة

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1445 هـ      13 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن البدء بإنشاء محطة تحويل رئيسة في مجتمع السدن، الذي أطلقته مؤخرًا بمحافظة جدة تحت إشراف الشركة السعودية للكهرباء؛ بهدف إيصال الخدمة الكهربائية وتحقيق التشغيل الأمثل لمنظومة الكهرباء داخل المجتمع.

 وتأتي المحطة الرئيسة بجهد عالٍ وسعة آمنة 134 م ف ا، كما تتضمن الأعمال ربط المحطة بالشبكة الكهربائية من خلال كابلات أرضية مزدوجة الدائرة، وطول إجمالي للمسارات يصل إلى 3 كم؛ وذلك بهدف توفير خدمات كهربائية موثوقة وعالية الجودة.

 وسيتم إيصال الخدمة الكهربائية عبر المحطة الرئيسة لجميع الوحدات السكنية البالغ عددها 5500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق داخل مجتمع السدن، ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الوطنية للإسكان في تهيئة البنية التحتية لمشاريعها وتوفير مجتمعات عمرانية مزودة بكامل الخدمات التي ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة.

 ويعد مجتمع السدن أحد أكبر المشاريع التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان في منطقة مكة المكرمة، حيث يمتد على مساحة تتجاوز 4 ملايين متر مربع، ويتميز ببيئة عمرانية محاطة بجميع الخدمات والمرافق الأساسية والترفيهية من مساجد ومرافق تعليمية ومراكز صحية وتجارية ورياضية، بالإضافة إلى وفرة المسطحات الخضراء ووجود 15 حديقة عامة داخل المجتمع.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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