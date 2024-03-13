بعد تحقيقه أطول سلسلة انتصارات.. الهلال يتصدر عناوين الشبكات الإعلامية العالمية

متابعة – محمد الجليحي
ما إن اطلق حكم لقاء الاتحاد والهلال صافرته معلنًا انتصار الهلال في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، الذي انتهى هلاليًا بهدفي ياسر الشهراني والبرازيلي مالكوم، وتحقيقه إنجازًا جديدًا يضيفه أزرق العاصمة للإنجازات السعودية، وذلك بمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية، التي بلغت 28 انتصارًا، التي تم توثيقها وتسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومتخطيًا الرقم السابق 27 انتصارًا، المسجل باسم فريق نيو ساينتس الويلزي، حتى تصدر هذا الخبر عناوين الشبكات الإعلامية العالمية، التي أكدت على تميز الهلال السعودي، وأنه يمتلك فرصة لتحقيق المزيد من الانتصار؛ حيث كتبت بي بي سي البريطانية BBC: الهلال السعودي يحطم الرقم القياسي العالمي بالفوز الثامن والعشرين على التوالي.
أما Ojogo البرتغالية فتحدثت عن الإنجاز العالمي بقيادة البرتغالي جيسوس: الهلال يفوز، وخورخي جيسوس يحطم الرقم القياسي العالمي، ويدخل موسوعة غينيس.
بينما قالت صحيفة أوليه الأرجنتينية: الهلال السعودي .. فريق نيمار يحقق رقمًا جديدًا قياسيًا في موسوعة غينيس. الهلال قضى على فريق غاياردو، وأطاح به من ربع نهائي دوري أبطال آسيا.. النادي السعودي وصل إلى رقم تاريخي في كرة القدم بتحقيق 28 انتصارًا على التوالي.
بدورها قالت صحيفة “آس” الإسبانية: ” الاتحاد من دون بنزيما يعجز عن إيقاف رقم الهلال القياسي.. حقق فريق خورخي خيسوس فوزه الـ28 على التوالي؛ بفضل هدفي الشهراني ومالكوم. وسيلعبون في الدور نصف النهائي ضد العين، الذي أخرج فريق رونالدو في الدور ربع النهائي. الهلال حطم الرقم القياسي المُسجل باسم نيو ساينتس الويلزي، وهو أول فريق يحقق الفوز في 28 مباراة متتالية”.
من جهتها قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: الهلال يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا ويُحطم أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم. حقق الهلال 28 انتصارًا متتاليًا مع مدربه خورخي خيسوس، وهم مُرشحون لتحقيق الثلاثية هذا الموسم”.
أما شبكة ESPN الرياضية فقالت: ” بدون نيمار لا مشكلة لديهم ، فالهلال يحطم الرقم القياسي العالمي للانتصارات المتتالية بعد فوزه على الاتحاد في دوري أبطال آسيا؛ ليحقق انتصاره الـ28 على التوالي.
وقالت شبكة “calciomercato” الإيطالية: “الفريق الأقوى على الإطلاق عربيًا.. الهلال حقق الفوز في 28 مباراة على التوالي، إنجاز لم يسبق له مثيل في تاريخ كرة القدم.. يمكن لإصابة أشهر وأهم لاعب في الفريق أن تهز أي فريق في العالم، لكن من الواضح أن هذا لم يحدث مع الهلال.. النجاح الـ28 على التوالي أتاح لفريق المدرب البرتغالي خورخي جيسوس التغلب على أياكس السبعينيات بقيادة كرويف ونيسكينز”.
وقالت قناة CNN: رقم قياسي عالمي.. الهلال يحقق 28 انتصارًا متتاليًا، وهو إنجاز غير مسبوق في كرة القدم.. فاز الفريق بقيادة جورجي جيسوس على الاتحاد في دوري أبطال آسيا.
وقالت شبكة “غلوبو سبورت” البرازيلية: الهلال يهزم الاتحاد ويحطم الرقم العالمي للانتصارات المتتالية.. وصل فريق خورخي جيسوس إلى 28 انتصارًا متتاليًا منذ سبتمبر 2023.. أهلاً بالهلال في موسوعة غينيس”.