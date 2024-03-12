7 محاولات لإنعاشه.. تحسن حالة لاعب فيوتشر المصري بعد توقف عضلة القلب

البلاد- القاهرة
كشفت مصادر طبية بمدينة الإسكندرية عن تطورات الحالة الصحية للاعب “أحمد رفعت” نجم فريق مودرن فيوتشر المصري؛ الذي سقط في أرض الملعب خلال مواجهة فريقه مع نادي الاتحاد السكندري التي أقيمت على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من منافسات دوري” نايل” المصري.
وأوضح المصدر الطبي، أن اللاعب أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية ونقل للمستشفى في حالة حرجة، لافتًا إلى أنه جرى الاستعانة بطبيب استشاري في أمراض القلب من خارج المستشفى لمتابعة حالة اللاعب، وتابع: أن اللاعب خضع لجهاز صدمات القلب الكهربائية؛ حيث جرت 7 محاولات لإنعاش قلبه بجهاز الصدمات حتى استجاب جسده في المحاولة السابعة.
وأشار إلى أنه جرى نقل اللاعب إلى غرفة العناية المركزة لتقديم الرعاية اللازمة ومتابعة حالته التي استقرت بصورة نسبية.
وكانت الدقيقة 88 من عمر مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، التي أقيمت مساء أمس، قد شهدت إصابة اللاعب “أحمد رفعت”؛ إذ سقط في منتصف الملعب وسط مطالبات من الحضور والجماهير لإنهاء المباراة.
وانتقل لاعبو الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر إلى المستشفى للاطمئنان على حالة اللاعب، وتجمع العشرات من جماهير نادي الاتحاد السكندري أمام المستشفى للاطمئنان على اللاعب ومتابعة حالته.
🚨🚨سقوط مفاجئ لـ أحمد رفعت واقتحام عربة الأسعاف لأرضية الملعب لإنقاذ اللاعب 🚑 pic.twitter.com/2ztXduUJxf
— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 11, 2024