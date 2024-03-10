جي شوك تبلغ 40 عاماً: احتفال مذهل بالمرونة والابتكار في جدة

جدة – البلاد

في تعاون كبير، تفخر شركة كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا FZE، الفرع الإقليمي لشركة كاسيو كمبيوتر المحدودة، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا بالتعاون مع شركة محمود صالح أبار وشركاه التجارية، بالإعلان عن الاحتفال بالذكرى الأربعين للعلامة التجارية الأيقونية جي شوك.

مستوحاة من رؤية كيكو إيبي لصناعة ساعة لا تُدمر، تم تصميم G-SHOCK لتحمل الظروف القاسية، مجسدةً متانة لا مثيل لها ووضعت معيارًا جديدًا في القوة والمتانة.

هذا الحدث الكبير، الذي اقيم في جدة مساء 7 ماريس في المملكة العربية السعودية، يمثل علامة فارقة هامة للعلامة التجارية المعروفة بابتكاراتها ومرونتها وجاذبيتها الخالدة. اختيار جدة، المدينة التي تجسر بشكل فريد بين التراث الثقافي والحداثة، يؤكد على روح العلامة التجارية في بناء أسس قوية مع الاستمرار في دفع الحدود نحو المستقبل. منذ ظهورها الأول في عام 1983، كانت جي شوك في طليعة صناعة الساعات، مقدمة تصميمات وتقنيات رائدة حددت معايير جديدة للصلابة والمتانة. لقد جذبت صلابة جي شوك جمهورًا واسعًا يتراوح من عشاق الأنشطة الخارجية إلى أولئك في طليعة الموضة، معكسة التزام كاسيو بالابتكار والجودة والدقة.

مع احتفال G-SHOCK بالذكرى الأربعين لتأسيسها، تُبرز بفخر تحولها نحو الاستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة في ساعاتها. تعكس هذه المبادرة التزام G-SHOCK بالمسؤولية البيئية، مظهرةً دورها كقائد في الابتكار المستدام في صناعة الساعات.

هذا الاحتفال بالذكرى الأربعين في جدة ليس مجرد تكريم لإرث جي شوك الدائم، ولكنه يعمل أيضًا كمنصة لكشف النقاب عن سلسلة من الطرازات الحصرية المحدودة الإصدار والمتاحة الآن في متاجر جي شوك في المملكة العربية السعودية. تحتفي هذه القطع الحصرية بتاريخ العلامة التجارية مع توفير فرصة فريدة لعشاق وجامعي العلامة لامتلاك جزء من تراث جي شوك.

السيد تاكاشي سيميا، المدير العام لكاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر عن حماسه لهذا الاحتفال المهم قائلاً: “تمثل الذكرى الأربعين لجي شوك في جدة فصلاً بارزًا في رحلتنا، مظهرًا التزام كاسيو الراسخ بتجاوز الامتياز وريادة الابتكار. تجمع جدة الفريد من نوعه بين التقاليد الثقافية الغنية والتطلعات المستقبلية، مما يجسد بشكل مثالي روح جي شوك. هذا الإنجاز ليس مجرد احتفال، بل هو تأكيد على وعدنا بمواصلة التطور والإلهام. جي شوك أكثر من مجرد علامة تجارية للساعات؛ إنها رمز للمرونة والابتكار يعكس الروح الجريئة لمرتديها.”

أوجز السيد محمود الجبشة، مدير عام أول قسم المبيعات لشركة CASIO في الشرق الأوسط وأفريقيا، خطط توجه العلامة التجارية في السوق السعودية قائلاً: “بينما نحتفل بالذكرى الأربعين لـ G-SHOCK، فإن أنظارنا تتجه نحو دفع الحدود إلى أبعد من ذلك في سوق الساعات. ومن خلال التركيز على توسيع نطاق وصولنا وضمان توفر منتجاتنا المبتكرة، فإننا نستعد لتلبية توقعات عشاق G-SHOCK وتجاوزها. تتمثل استراتيجيتنا في تقديم تصميمات رائدة وإصدارات محدودة تجسد جوهر متانة G-SHOCK والابتكار. إن التزامنا تجاه عملائنا أصبح أقوى من أي وقت مضى، حيث نهدف إلى تعزيز تجربتهم مع كل عملية شراء.”

في هذا السياق، أضاف الأستاذ أيمن كامل توفيق، مدير عام كاسيو بشركة أبار، عن سعادته باستمرار هذا التعاون قائلاً: “الاحتفال بأربعين عامًا ملحوظة من جي شوك هو شهادة على شراكتنا الدائمة وإرث العلامة التجارية من الابتكار والمرونة. هذا الإنجاز لا يحتفل بنجاحاتنا المشتركة فحسب، بل يمهد أيضًا الطريق للإنجازات المستقبلية التي تعزز بشكل أكبر حضور وتأثير جي شوك في السوق السعودي.”

الاحتفال في جدة لا يحتفي فقط بفصل هام في تاريخ جي شوك، ولكنه يعزز أيضًا قيادة كاسيو في السوق العالمية للساعات. ومع نظرة إلى المستقبل، تواصل كاسيو التزامها بريادة الابتكار، والحفاظ على معايير الجودة العالية، والسعي نحو التميز.