ميلان يجتاز إيمبولي ويخطف وصافة الكالتشيو

ارتقى ميلان إلى وصافة لائحة الدوري الإيطالي بفوزه الشاق على إيمبولي بهدف نظيف الأحد، لحساب الجولة 28 من المسابقة في موسمها الحالي (2023-2024).

أقيمت المباراة في أرضية ملعب (سان سيرو) معقل ميلان شمالي إيطاليا أمام حضور جماهيري قارب 60 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم الإيطالي لوكا ساكي.

سجّل هدف المباراة الوحيد، الجناح الدولي الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 40، إثر تمريرة حاسمة من زميله السويسري نوح أوكافور.

ورفع الـ(روسونيري) رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني مؤقّتًا، خلف المتصدر فريق إنتر ميلان (75 نقطة) وقبل يوفنتوس الثالث صاحب 57 نقطة.

شاهد هدف ميلان ضد إيمبولي