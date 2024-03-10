الرياضة

مانشستر سيتي يقتنص تعادلًا ثمينًا من ليفربول

محمد ابو الوفاaccess_time1 / رمضان / 1445 هـ      10 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

عاد مانشستر سيتي بنقطة ثمينة من ملعب ليفربول الأحد بتعادله (1-1)، ضمن مباريات المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

 

دارت أحداث المباراة في أرضية ملعب (أنفيلد) عقر دار ليفربول أمام حشد جماهيري غفير في المدرجات، وبصافرة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

 

بتلك النتيجة، يستمر أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، ومن خلفه يأتي مباشرة كل من ليفربول ومانشستر سيتي بـ63 نقطة.

 

مانشستر سيتي سجّل أولًا عبر المدافع الإنجليزي جون ستونز في الدقيقة 23، وعادل أليكسيس ماك أليستر لليفربول من علامة الجزاء بالدقيقة 50.

 

شاهد أهداف ليفربول ومانشستر سيتي 1-1

 

 

 

 

m.abo.elwafa

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