مانشستر سيتي يقتنص تعادلًا ثمينًا من ليفربول

عاد مانشستر سيتي بنقطة ثمينة من ملعب ليفربول الأحد بتعادله (1-1)، ضمن مباريات المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).
دارت أحداث المباراة في أرضية ملعب (أنفيلد) عقر دار ليفربول أمام حشد جماهيري غفير في المدرجات، وبصافرة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.
بتلك النتيجة، يستمر أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، ومن خلفه يأتي مباشرة كل من ليفربول ومانشستر سيتي بـ63 نقطة.
مانشستر سيتي سجّل أولًا عبر المدافع الإنجليزي جون ستونز في الدقيقة 23، وعادل أليكسيس ماك أليستر لليفربول من علامة الجزاء بالدقيقة 50.
شاهد أهداف ليفربول ومانشستر سيتي 1-1
⚽️🔥 تنفيذ لافت للركنية من قبل سيتي .. 👀 دقق كيف لعبها دي بروين وماذا فعل آكي وكيف انسل ستونز
مانشستر سيتي يهز شباك ليفربول بالهدف الأول عن طريق ستونز#الدوري_الانجليزي_الممتاز | #ليفربول_مانشستر_سيتي #PremierLeague | #LIVMCI pic.twitter.com/TTLbTqEsYe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2024
⚽️🔥 ماك أليستر يعدل النتيجه لليفربول من ركلة جزاء#الدوري_الانجليزي_الممتاز | #ليفربول_مانشستر_سيتي #PremierLeague | #LIVMCI pic.twitter.com/V7swMMhmZA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2024
🔥 في أقل من دقيقتين على دخوله بديلاً .. صلاح يُهدي دياز تمريرة رائعة#الدوري_الانجليزي_الممتاز | #ليفربول_مانشستر_سيتي#PremierLeague | #LIVMCI pic.twitter.com/cWdQXn3Sk4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2024
🥅 القائم يحرم جيريمي دوكو من تسجيل الهدف الثاني للسيتي#الدوري_الانجليزي_الممتاز | #ليفربول_مانشستر_سيتي#PremierLeague | #LIVMCI pic.twitter.com/2HLexiJn9I
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2024