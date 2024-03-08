غداً.. انطلاق السباق الرئيس لجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2024

هاني البشر – جدة
تشهد حلبة كورنيش جدة يوم غدٍ السبت 9 مارس 2024م، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، إقامة سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2024، ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا1 لهذا العام، حيث تستضيف المملكة هذا الحدث الكبير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس 2024م، ضمن روزنامة الفعاليات والأحداث العالمية.
وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة؛ رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: “نفخر باستضافة منافسات فورمولا1 مجدداً، وهذا تأكيد على تميّز المملكة في تنظيم أكبر الفعاليات والأحداث الرياضية، والذي لم نصل إليه إلا -بفضل الله- أولاً، ثم الدعم السخي من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين، والاهتمام الكبير من سمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-، ما كان له الأثر البالغ في أن يكون وطننا وجهةً رياضيةً عالمية -ولله الحمد-“.
وتابع سموه: “الاستمرار في استضافة منافسات مثيرة مثل فورمولا1، يعكس الاحترافية الكبرى في تنظيم هذه الأحداث، ويمنحنا دافعاً قوياً لتقديم تجربة أكثر تميزاً في النواحي كافة، بوجود شباب وشابات وطننا الغالي، والذين يقفون دوماً خلف كل إبداع عالمي تشهده المملكة، ويقدمون كل ما لديهم لإنجاح أي فعالية، كما يسرُّني أيضاً أن أرحب بالعالم مجدداً على أرض المملكة وبالمتسابقين والمشاركين كافة في هذا الحدث الكبير”.
من جهته، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، بعودة بطولة الفورمولا1 إلى المملكة العربية السعودية، وأوضح سموه أن استضافة مدينة جدة لهذا الحدث للمرة الرابعة على التوالي، يؤكد المكانة الكبيرة والريادية التي وصلت إليها المملكة على الساحة الرياضية العالمية، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف سموه: “السعودية أضحت وجهةً عالمية رائدة في استضافة أكبر الفعاليات والبطولات العالمية، بما يعكس رؤية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، إلى جانب المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، للنهوض بالقطاع الرياضي، وتوفير الإمكانات كافة التي من شأنها أن تعزز من مكانة المملكة كموطن جديد لرياضة المحركات في العالم”.