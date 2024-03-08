إحباط محاولات تهريب أكثر من 2 كيلوجرام من الكوكايين و 878 جرام من الهيروين

الرياض : البلاد

​​​تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط عدد من المحاولات لتهريب أكثر من كيلوجرامين من الكوكايين و 878.2 جرامًا من الهيروين، عُثر عليها جميعًا مُخبأة داخل أحشاء مسافرين قدموا إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.