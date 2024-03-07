البنك السعودي الأول يحصل على أعلى تكريم

الرياض – البلاد

حصل البنك السعودي الأول على جائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز التمويل المستدام 2024 من مجلة “جلوبال فاينانس” وذلك عن “أفضل بنك لتمويل البنية التحتية المستدامة في الشرق الأوسط” و “أفضل بنك للتمويل المستدام في المملكة العربية السعودية”.

وفي إطار التزامه بتحقيق الاستدامة، نفذ “الأول” مبادرات ناجحة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية على مستوى عملياته، لضمان غرس عوامل ومبادئ الاستدامة في كل منتجاته وخدماته.

وعلق ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في الأول: “يعد هذا التكريم بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ ببناء مستقبل أكثر استدامة. نحن فخورون للغاية بما حققناه من تقدم في تبني ودمج مبادئ الاستدامة في كل جانب من جوانب أعمالنا، ونرى هذه الجوائز حافزاً لنا لمواصلة تقديم كل ما هو ممكن في عالم التمويل المستدام.”

وأضاف البراك: ” حرصنا في الخدمات المصرفية للشركات والمصرفية المؤسسية “بالأول” على تقديم منتجات تمويل مستدامة واتباع إجراءات اعتماد داخلية لهذا الغرض. وتهدف هذه المبادرات إلى توفير الحلول والدعم لعملاء الخدمات المصرفية من الشركات والمؤسسات، وتمكينهم من مواءمة أنشطتهم المالية مع الممارسات المستدامة.”

كما أكد البراك على أن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية تعد اليوم جزء لا يتجزأ من نجاح ” الأول” وازدهار كل من المملكة والاقتصاد العالمي. كما شدد على أن رؤية “الأول” تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تركز على حشد التمويلات اللازمة لتسهيل عملية التحول الشامل والمتنوع والعادل نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وتماشيًا مع استراتيجية ” الأول” في هذا الجانب، تلتزم أعمال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في البنك بدعم جهود التمويل المستدام والاستثمارات التي تتوافق مع رؤية السعودية 2030، بما يسهم في تحقيق أهداف المملكة على المدى الطويل، والمتمثلة في تحقيق التطور والتنمية المستدامة