دراسة: 70% من تجار المملكة لاحظوا زيادة إيراداتهم وعملائهم منذ قبولهم المدفوعات الرقمية

البلاد : متابعات

كشفت نتائج دراسة مستقلة بعنوان “نسبة قبول المدفوعات الرقمية”؛ مواقف التجار تجاه المدفوعات الرقمية وتأثير التجارة الرقمية على الشركات والأعمال الصغيرة في المملكة العربية السعودية، وأجري الاستطلاع على مجموعتين من التجار، انقسموا بين التجار الذين استخدموا المدفوعات الرقمية لمدة تتراوح بين 1-4 سنوات، وتجار البيع بالتجزئة الذين يتعاملون حصرياً بالمدفوعات النقدية. حيث تمثل المدفوعات الرقمية والنقدية 99٪ من المدفوعات بين متاجر التجزئة الصغيرة التي تتعامل بالطريقتين، ولكن المدفوعات الرقمية تشكل الجزء الأكبر.

وأوضحت الدراسة، أن 87% من التجار المشاركين في الاستطلاع ممن يقبلون المدفوعات الرقمية إلى أن البطاقات والمحافظ الرقمية المستخدمة عبر الهواتف المحمولة تعتبر أمراً جوهرياً ساهم في نمو أعمالهم بشكلٍ كبير، وذلك بحسب فيزا.

المدفوعات الرقمية: محرّك لنمو الأعمال

وأظهرت نتائج دراسة أن استخدام المدفوعات الرقمية يعد أمراً جوهرياً لنمو الشركات الصغيرة، حيث أفاد 75% من تجار البيع بالتجزئة إنهم شهدوا زيادةً في الإيرادات، وأكّد 74% أنهم يشهدون ارتفاعاً في إقبال العملاء مع قبولهم المدفوعات الرقمية. كما أفاد 87% من التجار أن قيمة وفوائد المدفوعات الرقمية توازي التكاليف المترتبة عليها بل وتتجاوزها.

وأعرب 67% من تجار البيع بالتجزئة الذين يقبلون المدفوعات الرقمية عن اقتناعهم بالقيمة الشاملة للمدفوعات الرقمية، وأشار 76% منهم إلى نيتهم الجدية بمواصلة الاستثمار في تقنيات الدفع الجديدة مستقبلاً.

التحديات المتعلقة بالدفع النقدي

يخطط ما يقارب 80% من التجار الذين يقبلون الدفع نقداً فقط للاستثمار قريباً في تكنولوجيا الدفع الرقمي حتى يتمكنوا من تقديم تجربة دفع أفضل للمستهلكين، بعدما قال ما يزيد على 55% من التجار الذين يقبلون الدفع نقداً فقط، إن ذلك تسبب بخسارة بعض معاملاتهم لأن العميل لم يكن يحمل نقوداً.

توقعات التجار من مزودي الدفع الرقمي

يتوقع حوالي 3 من أصل 4 ممن شاركوا الاستطلاع أن يؤدي استخدام الدفع الرقمي إلى زيادة عدد العملاء والإيرادات، حيث تشمل مزايا الدفع الرقمي الأخرى التي ذكرها التجار الذين يتعاملون بالنقد فقط، تلبية احتياجات العملاء المتنامية، مما يجعل المتاجر والشركات تبدو أكثر ابتكاراً.

كما يتوقع التجار مجموعةً من الخدمات ذات القيمة المضافة من مزودي حلول المدفوعات الرقمية؛ لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات والعروض المقدمة للعملاء. ويشمل ذلك: توقع 87% تقديم النصائح حول المدفوعات الآمنة، و84% إيجاد طرق أفضل لربط حاملي البطاقات بالعروض الخاصة، ورعاية الأحداث المحلية والعالمية لاستقطاب العملاء الجدد. علاوة على ذلك، أشار 38% من المشاركون في الاستطلاع إلى خيارات الدفع بالتقسيط، و 37% إلى قبول العملات المتعددة، و33% إلى التكامل مع البرامج المحاسبية، و29% إلى التكامل مع أنظمة الفواتير، إضافة إلى المزايا الأخرى التي يمكن لمزودي خدمات الدفع توفيرها؛ كقيمة إضافية للشركات المحلية.

وتعليقاً على ذلك، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لـ فيزا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان: “مع سعي المملكة لتنفيذ أجندتها الطموحة في عالم التجارة الرقمية، تؤكد دراستنا على القوة التحولية للمدفوعات الرقمية في قطاع البيع بالتجزئة؛ حيث أن تبني المعاملات الرقمية لا يتوافق فقط مع ’رؤية 2023‘، بل و يفتح كذلك آفاقاً جديدة لنمو الشركات الصغيرة والاقتصاد عموماً”.

وأضاف بيلون: “عدا عن الأمان والسرعة والراحة، توفر المدفوعات الرقمية أيضاً بياناتٍ لا تقدر بثمن. ومع تحول المزيد من المستهلكين إلى المدفوعات الرقمية، يمكن لهذه البيانات أن تساعد التجار في تصميم عروضهم ورسائلهم التسويقية بدقة أكبر، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الولاء، وتعزيز تجربة العملاء الشاملة وغيرها العديد من المزايا الأخرى. ولهذه الجوانب جميعها دورٌ فعّال في تعزيز ربحية الأعمال وكفاءتها وتنافسيتها”.