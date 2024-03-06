بنك التنمية الاجتماعية يبرم اتفاقيات بنصف مليار ريال

الرياض : البلاد

وقع بنك التنمية الاجتماعية، أكبر بنك تنموي شامل في الشرق الأوسط، 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة نصف مليار ريال في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية وتنمية تقنية المعلومات، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في ميدان التعليم.

وجرى توقيع الاتفاقيات ومذكرة التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر التقنية “ليب 2024″، الذي عقد في الرياض بين 4-7 مارس الجاري. ويأتي توقيع الاتفاقيات في ظل تولي البنك تشغيل البرنامج التمويلي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية تحت مظلة صندوق التنمية الوطني.

وتمثلت الاتفاقية الأولى في إطلاق صندوق استثماري في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، تحت مسمى مسرعة الألعاب للاستثمار الجريء “Merak Gaming Accelerator VC Investment Fund”، الذي أعلن صندوق التنمية الوطني عن تأسيسه بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار). ومن المقرر أن يكون الصندوق الجديد تحت إدارة شركة ميراك كابيتال السعودية.

أما الاتفاقية الثانية، فإنها تتضمن إطلاق صندوق استثماري في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية تحت مسمى صندوق تأثير للألعاب والرياضات الإلكترونية للاستثمار الجريء (تأثير 46)

” Impact Gaming and Esports VC Investment Fund”، الذي أعلن صندوق التنمية الوطني عن تأسيسه بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 150 مليون ريال. وسيكون تحت إدارة شركة تأثير المالية. ويستند الصندوق إلى دعم جهات متعددة، تشمل كلاً من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وبرنامج المحتوى الرقمي “IGNITE” والاستراتيجية الوطنية للرياضات والألعاب الإلكترونية.

ويحظى الصندوقان الاستثماريان الجديدان بدعم كل من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وبرنامج المحتوى الرقمي “IGNITE” والاستراتيجية الوطنية للرياضات والألعاب الإلكترونية.

وفي سياق متصل، عقد البنك الاتفاقية الثالثة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات لإنشاء منتج خاص بشركات قطاع التقنية، التي أغلقت جولة استثمارية بمخصص 50 مليون ريال، وذلك ضمن مسار “منتج تقنية المعلومات”. وتبلغ مدة الاتفاقية عامين.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي:” لقد أخذنا على عاتقنا تقديم الدعم التنموي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وكذلك قطاعات تقنية المعلومات، وذلك لأنها ضمن أهم القطاعات الواعدة بالنمو في المملكة. إننا نسعى لأداء دورنا في وصول هذه القطاعات إلى مرحلة النضوج الاستثماري وجعل المملكة نقطة استقطاب ومركزاً عالمياً لهذه الصناعة. وسوف نقدم كافة الإمكانات لإنجاح هذه التجربة الجديدة من أجل الارتقاء بالاقتصاد الرقمي السعودي، بما يساهم في تحقيق المستهدفات الوطنية للتحول الرقمي، وفقاُ لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.”

وعلاوة على ذلك، وقع البنك مذكرة تفاهم في مجال دعم التعليم مع شركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات. وتضمنت المذكرة كلاً من توثيق التعاون المستدام والفعّال في دعم المستفيدين من قطاع التعليم، بهدف زيادة عدد الملتحقين بالتعليم وتعزيز القطاع التعليمي عامة، وبخاصة الأهلي، وإقامة حملات تسويق مشتركة لتعزيز الوعي حول الخدمات المقدمة، إلى جانب المشاركة في بناء نموذج العمل.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يركز في الآونة الأخيرة على القطاعات الواعدة بالنمو مثل الرياضات الإلكترونية وريادة الأعمال التقنية. وقد أعلن خلال مؤتمر ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي عقده البنك في العاصمة الرياض في يناير الماضي، عن دعم كبير لريادة الأعمال التقنية وتخصيص الموارد التمويلية لقطاع التقنية عبر اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك دعم الرياضات الإلكترونية بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.