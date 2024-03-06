الإقتصاد

“HONOR” الصينية تستثمر 100 مليون دولار في أسواق المملكة

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1445 هـ       6 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية , عن استثمارات لشركة “HONOR” الصينية بقيمة 100 مليون دولار في أسواق المملكة، وذلك ضمن دورها في تنظيم وتمكين السوق وجذب الاستثمارات للسوق السعودي، حيث ستسهم تلك الاستثمارات في تنشيط سوق الاتصالات وتنويع التقنيات الحديثة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

 وجاء إعلان الاستثمار على منصة المؤتمر التقني الدولي “ليب24” وانضمام الشركة الصينية الرائدة للشركات التقنية بالمملكة؛ ليمثّل أحد عوامل التحفيز والتمكين التي تقودها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لاستقطاب الشركات الكبرى وجعل المملكة مركزا تقنيا بالمنطقة.

 يذكر أن شركة “HONOR” الصينية تمثّل أنموذجاً للابتكار في مجال الأجهزة الذكية، كما تكرس جهودها لتطوير التقنيات التي تمكّن الأشخاص في مختلف أنحاء العالم من خلال قدرات البحث والتطوير والتقنيات المستقبلية السبّاقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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