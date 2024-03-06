“منصة أبشر” تنفّذ أكثر من (221) مليون عملية إلكترونية في 2023

الرياض : البلاد

نفّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، خلال العام الماضي 2023، أكثر من 221 مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال منصتي أبشر أفراد وأبشر أعمال.

ونفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أكثر من 19 مليون عملية، حيث تم إجراء 1,151,668 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و491,310 عمليات تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و346,238 عملية في خدمة بياناتي، و320,571 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و181,151 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و126,116 تعريفًا بفرد الأسرة، و109,086 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 92,600 بطاقة هوية بدل تالف.

وفي المديرية العامة للجوازات، تم تنفيذ أكثر من 41 مليون عملية خلال عام 2023، حيث تم إصدار وتجديد 7,491,073 إقامة، وإصدار 4,235,678 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 1,007,459 جواز سفر سعودي إلكتروني، وتنفيذ 542,135 عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و353,838 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و281,705 طلبات في خدمة تقرير مقيم، و171,676 عملية في خدمة إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و115,745 عملية نقل الخدمات، و48,130 إصدارًا لتأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، و22,156 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

وأنجز الأمن العام أكثر من 36 مليون عملية خلال العام الماضي، حيث تم إجراء 1,329,076 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و990,988 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و811,179 تجديدًا لرخصة القيادة، و668,920 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و267,785 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و192,151 عملية مبايعة مركبات، و76,116 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و58,349 عملية في خدمات السلاح الناري.

وأنجزت المنصة في العام الماضي 182,346 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 41,264 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 4,389 استفسارًا عامًا عن البصمة.

وعبر منصة “أبشر أعمال” تجاوزت العمليات المنفذة أكثر من 18 مليون عملية، ففي الأمن العام تم إصدار 9,067,034 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، وتنفيذ 2,112,814 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 1,108,875 شهادة خلو سوابق، وإضافة 562,938 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وتجديد 380,852 رخصة سير، وإجراء 352,351 عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، و124,742 عمليات في خدمة إذن إصلاح مركبة للمنشآت، و100,364 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و73,323 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و37,685 عملية في خدمة إصدار تصاريح الأسلحة الهوائية، و34,208 عمليات استعلام عن معلومات رخصة القيادة، وإجراء 26,704 استعلامات عن معلومات المركبات، و2,609 عمليات في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.

وتجاوزت العمليات المنفذة في خدمات الجوازات عبر منصة “أبشر أعمال” 2,468,681 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار 1,364,162 تأشيرة خروج وعودة، و556,636 عملية في خدمة نقل الخدمات، و249,254 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و85,809 عمليات في خدمة طلب تقرير مقيم، و83,416 عملية في خدمة تحديث معلومات جواز السفر، و74,653 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و43,538 عملية تعديل المهنة، وإلغاء 33,510 تأشيرات خروج وعودة.