” قفز السعودية” تحتضن نهائي دوري جاهز لقفز الحواجز

ينظم الاتحاد السعودي للفروسية نهائي دوري جاهز لقفز الحواجز للفرق والفردي، الذي تنطلق منافسته اليوم الأربعاء على ميادين قفز السعودية بالجنادرية الرياض. ويقام نهائي جاهز بعد تنظيم ست جولات أقيمت في مدينتي جدة والرياض.
وتنطلق المنافسات اليوم بإقامة نهائي الفرق فيما يقام شوطان خاصان بالفارسات يوم غد الخميس، ويقام يوم الجمعة ثلاثة أشواط كنصف نهائي للفئات الصغرى والوسطى والكبرى، بينما سيكون النهائي يوم السبت بثلاثة أشواط لنفس الفئات.
ويأتي دوري جاهز ضمن عقد الرعاية لشركة جاهز للاتحاد السعودي للفروسية، الذي أثمر على مدى موسمين إقامة العديد من البطولات المحلية والدولية المهمة في برنامج الاتحاد السعودي للفروسية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م