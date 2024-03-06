عمر جابر: هدفنا العودة للقاهرة بـ”كأس مصر”

البلاد- جدة

أكد عمر جابر لاعب الزمالك، أن الاستقبال كان رائعا منذ وصول فريقه إلى الرياض، مشيرا إلى أن هدفهم العودة إلى القاهرة ومعهم اللقب. ويحتضن ملعب الأول بارك مساء الجمعة المقبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي شهد العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الرياضات.