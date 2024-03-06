رامي ربيعة: هدفنا إسعاد جماهيرنا والتتويح بكأس مصر

البلاد- جدة

أكد رامي ربيعة، مدافع وقائد فريق الأهلي المصري، أن هناك رغبة شديدة لدى جميع اللاعبين في التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك، في اللقاء الذي سيجمه الفريقين مساء الجمعة، بملعب الأول بارك، ضمن فعاليات موسم الرياض. وأشار ربيعة خلال المؤتمر الصحفي لديربي القاهرة، إلا أن الأهلي لا يعرف إلا حصد الألقاب والتتويج بكل البطولات والكؤوس. وشدد ربيعة على أن الأهلي يتميز عن غيره من الأندية بالنظام المتبع الذي لا يتغير بتغير الأشخاص سواء كانوا مدربين أو لاعبين. وأنهى قائد الأهلي المصري تصريحاته مؤكدًا أن جماهير النادي هي الأعظم، واعدًا إياهم بالحصول على لقب كأس مصر ضد الزمالك، وإسعادهم بالمزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة.