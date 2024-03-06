أنشيلوتي يواجه السجن 5 سنوات

طالب المدعي العام الإسباني اليوم الأربعاء في بيان رسمي، حبس مدرب فريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمدّة 5 سنوات بتهمة التهرّب من الضرائب.

وقالت المدعي في مذكرته: إن أنشيلوتي (64 عامًا) متهم بالتهرّب من دفع ضرائب للمملكة الإسبانية إبّان فترته الأولى مع ريال مدريد بين 2015 و2015.



حسب المذكرة، فإن أنشيلوتي مدين للخزينة العامة الإسبانية بمبلغ مليون يورو على مدار عامي 2014 و2015، ومتُهّم بإخفاء أوراق مالية مهمة.



عادة ما تنتهي قضايا التهرّب من الضرائب في إسبانيا بدفع غرامة مالية، وقد حدث الأمر مع لاعبين ومدربين كبار، أمثال رونالدو وميسي وجوزيه مورينيو.