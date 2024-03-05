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هيئة الطرق: رصد 4 آلاف ملاحظة في ثاني أيام حملة طرق آمنة

صحيفة البلادaccess_time25 / شعبان / 1445 هـ       5 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت الهيئة العامة للطرق عن رصد أكثر من 4257 ملاحظة في ثاني أيام حملة طرق متميزة وآمنة لعامها الرابع، حيث تهدف الحملة إلى تحسين شبكة الطرق في المملكة ورفع جودتها وضمان سلامة مستخدميها، وتحقيق تجربة مميزة لمستخدمي الطرق، من خلال تنفيذ مسح وتقييم كامل لشبكة طرق المملكة البالغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كم.

 ويستخدم في الحملة العديد من التقنيات المتقدمة مثل أسطول المسح والتقييم الأضخم على مستوى العالم، الذي يعمل على تحليل ورصد الملاحظات على الطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقنية الدرون، وجهاز قياس الدهانات الأرضية والذي يعمل على قياس جودة الدهانات الأرضية على الطرق في وقت قصير وجهد أقل.

 وجددت “هيئة الطرق” دعوتها لجميع مستخدمي الطرق للمشاركة في أعمال المسح والتقييم عبر مركز الاتصال 938، سواءً من خلال الاتصال أو عبر التطبيق.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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