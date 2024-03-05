“ليب24”.. صناديق استثمارية تقنية بأكثر من 888 مليون دولار

الرياض : البلاد

أعلن المؤتمر التقني الدولي “ليب24” في يومه الثاني، عن جولات استثمارية للشركات الناشئة والصناديق المتعددة بأكثر من 888 مليون دولار، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال التقنية، وتعزيز مكانة السعودية، بصفتها مركزًا للتقنية والابتكار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصاحبة أكبر اقتصاد رقمي في المنطقة.

وتفصيلًا للجولات الاستثمارية للشركات الناشئة والتي حصلت على تمويل بأكثر من 165.4 مليون دولار، وابتدأت بإعلان شركة بركز الدولية لتكنولوجيا المعلومات (BRKZ) عن جولة استثمارية مرحلتها (Series A) وحصولها على تمويل بمقدار 8 ملايين دولار، كذلك إعلان (FanZ) عن جولة استثمارية المرحلة (Pre-series A) بحصولها على تمويل 1.5 مليون دولار، كما أعلنت شركة “ميسر” عن جولة استثمارية المرحلة (Seed)، بمبلغ 21 مليون دولار.

وأعلنت شركة “Lawazem” جولة استثمارية المرحلة (Pre-series A) وحصولها على تمويل بمقدار 8 ملايين دولار لتوسيع عملياتها محلياً وإقليمياً، كما أعلنت شركة “buildnow” عن جولة استثمارية المرحلة (Seed) بمبلغ 9.4 ملايين دولار، وأعلنت منصة “RemotePass” عن جولة استثمارية المرحلة (Series A) وحصولها على تمويل بمقدار 5.5 ملايين دولار.

وحول اطلاقات الصناديق الاستثمارية، أعلنت “Oasis Capital” عن إطلاق صندوقها الثاني “الصندوق الثاني” بإجمالي قدره 100 مليون دولار لتمكين مؤسسي الشركات في مراحل نموهم الأولية في الشرق الأوسط، كما أعلن صندوق التنمية الوطني وبنك التنمية الاجتماعية، تأسيس صندوق الاستثمار في الألعاب والرياضات الإلكترونية بقيمة 40 مليون دولار بإدارة من شركة الاستثمار الجريء “Impact46″، وكذلك إنشاء مسرعة وصندوق للاستثمار في الألعاب والرياضات الإلكترونية تديره ميراك كابيتال بقيمة 80 مليون دولار، وأخيراً أعلنت شركة تكامل القابضة عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات التقنية في مراحل نموها المبكرة في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلنت شركة “investcorp” عن إطلاق صندوق جديد مخصص لدعم الشركات في مراحل نموها باستثمار 500 مليون دولار، كما أعلنت شركة “Plug and Play” عن إطلاقها أول صندوق لها في المنطقة للاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 50 مليون دولار، وأعلنت شركة “X By Unifonic” عن إطلاقها صندوقها الاستثماري الأولي، لدعم أعمال خدمات البرمجيات للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

ودعمًا وتمكينًا للشركات التقنية؛ أعلن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات NTDP عن اطلاق 5 مبادرات للإسهام في تعزيز منظومة قطاع تقنية المعلومات وزيادة فاعليته وضمان استدامة نموه باستخدام العديد من المقومات المالية والمعرفية، وجاء في مقدمتها إطلاق مبادرة “AIM” التي تهدف إلى بناء منصة تحفز الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتوفر الوصول إلى البنية التحتية للبحث والتطوير، وتسهم في بناء الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تم إطلاق مبادرة “FUEL” بهدف دعم صناديق رأس المال الجريء المستثمرة في الشركات الناشئة في مجال التقنيات العميقة التقنيات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس (pre-seed) إلى مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي، وجاءت المبادرة الثالثة باسم “FundSwift” وتهدف إلى توفير الدعم المالي للشركات الناشئة التي أغلقت استثمارات في المراحل المبكرة لتمكينها من توسيع أعمالها، فيما جاءت الرابعة باسم مبادرة “SourceTech” والتي تقدم الدعم المالي لتحفيز شركات تعهيد تقنية المعلومات على إنشاء وتوسيع خدماتها داخل المملكة، وأخيرًا مبادرة “Transform+” التي توفر منح مالية بهدف سدّ الفجوة التقنية للشركات الناشئة وتحفيزها لتبني الحوسبة السحابية.