وزارة الإعلام توقع 4 اتفاقيات مع عدد من الجهات العالميّة

الرياض : البلاد

وقعّت وزارة الإعلام اليوم, عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركات والجهات المحليّة والعالميّة، بحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض “ليب24” المقام في الرياض.

ووقع الاتفاقيات معالي مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، وشملت اتفاقية تعاون مع شركة علي بابا، وعلي بابا كلاود، تهدف إلى تطوير برامج تدريبية للعاملين في قطاع الإعلام على تقنيات الذكاء الاصطناعي والفرص والمخاطر، وإدارة المحتوى الرقمي والنشر والترويج.

كما تهدف إلى استضافة البنية التحتية والخدمات والمنصات التابعة للوزارة وغيرها؛ في مراكز بيانات علي بابا كلاود، واستضافة مركز التعافي من الكوارث، وموسوعة “سعوديبيديا” في نسختها القادمة.

فيما وقع معالي الدكتور عبدالله المغلوث اتفاقيةً مع شركة سيسكو؛ بهدف تطوير مركز اتصال الطوارئ والكوارث التابع للوزارة والبنية التحتية للمباني الذكية، والعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية، وتجهيز مرافق الوزارة بالحلول الذكية المتطورة، وتنظيم ورش عمل فنية من قبل الشركة لرفع كفاءة الأنشطة التقنية، وتعزيز رأس المال البشري للوزارة.

وتضمنت الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الإعلام اتفاقيةً مع شركة (eWTPA) الصينية، بهدف تقديم فرص تدريبية للإعلاميين محليًا ودوليًا، وتطوير مسرّعة إعلامية بشراكة سعودية صينية، للإسهام في نجاح أكبر مجال ريادي في قطاع الإعلام، إلى جانب تقديم الدعم الإعلامي الكامل باللغة الصينية، من خلال ترجمة الأخبار المتعلقة بقطاع الإعلام السعودي وبثها ونشرها في وسائل الإعلام الصينية، وتمويل زيارات بين الجانبين وترتيبها، من أجل تبادل المعارف والخبرات في مجالي ريادة الأعمال والإعلام.