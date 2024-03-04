المنتخب السعودي للجولف يتوج بذهبية الفرق والفردي في بطولة مجلس التعاون الخليجي

متابعة – محمد الجليحي
ظفر المنتخب السعودي للجولف بلقب بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف لـ26 للكبار، والـ15 للشباب، التي اختتمت منافساتها على ملعب نادي الدوحة وسط مشاركة خليجية كبيرة.
فعلى مستوى الكبار، نجح المنتخب السعودي في المحافظة على الصدارة محققًا المركز الأول والميدالية الذهبية للكبار بمجموع 67 ضربة فوق المعدل.
وفاز السعودي خالد عطية بالميدالية الذهبية، بعد منافسة قوية مع القطري صالح الكعبي في منافسات اليوم الأخير، وحسم عطية المركز الأول بمجموع ضربات 297 ضربة أي تسع ضربات فوق المعدل. وقد جاءت البطولة متميزة في مستواها الفني بمشاركة 5 منتخبات خليجية في فئتي (فردي وفرق).
وبهذه المناسبة، قال نوح علي رضا الرئيس التنفيذي في جولف السعودية والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف: إن المنتخب السعودي للجولف استحق التتويج باللقب بعد أن قدم على مدار ايام البطولة نتائج متميزة.
وأضاف:”نسعى في الاتحاد السعودي للجولف ان ندعم اللاعبين ليحققوا افضل النتائج وبطولة الخليج من البطولات المهمة التي اكتسب خلالها اللاعبين منافسات مهمة مع كل لاعبي دول مجلس التعاون.
في سياق متصل، قال اللاعب الأمير خالد بن سعود : هذا إنجاز مهم لنا جميعًا، و هو دليل واضح على أهمية العمل الدؤوب و التجهيز و التدريب التقني و البدني الصحيح.
وأضاف: إن دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين، و سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- اللا محدود للقطاع الرياضي من اهم عناصر نهضة الرياضة السعودية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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