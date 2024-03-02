“كايسيد” يستضيف اجتماع قيادة “PaRD” 2024

لشبونة : واس

أقام مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار “كايسيد” اجتماع القيادة للعام 2024 لشراكة الدين والتنمية المستدامة (PaRD)، وذلك في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024؛ بهدف تعزيز التنمية المستدامة من خلال الحوار بين أتباع الأديان.

وجسد الاجتماع الروح العامة للجهود التعاونية في التنمية المستدامة وعرض الطاقة الفعالة بين مختلف الأديان والأهداف التنموية، مؤكداً العزم المشترك للاستفادة من إمكانيات المنظمات الدينية المعتمدة على الإيمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع تواجدًا كبيرًا لـ 162 عضوًا في PaRD، من بينهم الحكومات والهيئات المتعددة الأطراف، ومجموعة متنوعة من المنظمات؛ حيث كان الاجتماع في المقام الأول لقاء قيادياً داخلياً ومنبرًا حيويًا لأعضاء مجلس الإدارة والشركاء المشاركين في مجالات العمل، وفرق العمل للتداول حول خطة العمل التشغيلية لـ PaRD لعام 2024، والتخطيط المالي، وتحديد الأحداث الرئيسية في العام القادم وفرصة قيمة لاستعراض إنجازات الشراكة في عام 2023، التي شملت مشاركة نشطة في قمة أهداف التنمية المستدامة، والقمة العالمية للقيادات الدينية، والمنتدى السنوي للشراكة، وجناح الأديان في مؤتمر الأطراف COP28، وغيرها من المشاركات.

وقال الأمين العام لمركز “كايسيد” الدكتور زهير الحارثي: “أثناء اجتماعنا هنا بروح الشراكة والتعاون، نستذكر الإمكانيات الغير محدودة التي تتوافر في تقاطع الإيمان والتنمية المستدامة، وأن جهودنا الجماعية هنا في لشبونة تضع الأساس لعام من العمل الفعّال والتفاعل الأعمق عبر جميع قطاعات المجتمع”.

من جانيه، أوضح رئيس الأمانة في PaRD خوشوانت سينغ: أن اجتماع قيادة PaRD هو تقليد سنوي يعكس الطبيعة الشاملة للشراكة للتناقش بتناغم وإستراتيجية بين أعضاء مجلس الإدارة والشركاء المشاركين في مجالات العمل، وأن فرق العمل تعد أولويتهم الرئيسية للعام الحالي، مقدماً شكره لـ “كايسيد” على استضافة هذا الاجتماع المثمر في لشبونة.

وتركزت نقاشات الاجتماع على مجالات العمل ذات الأهمية البالغة مثل السلام المستدام، والمساواة، وتمكين النساء، والصحة، والماء، والبيئة، والعمل على التغير المناخي؛ كما قدم الشركاء المشاركون وفرق العمل برامج عملهم السنوية، ووضعوا المسرح لعام من العمل المتآزر والدعم المتبادل.