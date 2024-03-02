الاتفاق يتغلب على ضمك بثنائية في دوري روشن

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق الاتفاق على مضيفه ضمك بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم “السبت” على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضِمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل هدفي الاتفاق ديماراي جراي في الدقيقة 16، وأضاف موسى ديمبيلي الهدف الثاني للاتفاق من ضربة جزاء في الدقيقة 6+45.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 31 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن ضمك الذي يمتلك نفس الرصيد النقطي، ولكنه يحتل المركز السابع بفارق الأهداف.
الاتفاق يرفع رصيده إلى 31 نقطة✅
شاهد هدفي اللقاء 👇
#دوري_روشن_السعودي
#ضمك_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/KMWKjdiQz6
— SSC (@ssc_sports) March 2, 2024