الرياضة

الاتفاق يتغلب على ضمك بثنائية في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1445 هـ       2 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق الاتفاق على مضيفه ضمك بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم “السبت” على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، ضِمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدفي الاتفاق ديماراي جراي في الدقيقة 16، وأضاف موسى ديمبيلي الهدف الثاني للاتفاق من ضربة جزاء في الدقيقة 6+45.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 31 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن ضمك الذي يمتلك نفس الرصيد النقطي، ولكنه يحتل المركز السابع بفارق الأهداف.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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