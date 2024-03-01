موسم الرياض يطلق فعاليات معرض Seven concours 2024 للسيارات

الرياض : البلاد

انطلقت اليوم فعاليات معرض Seven concours 2024، بمشاركة عدد كبير من أبرز السيارات الرياضية والكلاسيكية وأكثرها ندرة في العالم، إضافةً إلى حضور أعرق مصانع السيارات، وعدد من الخبراء والهواة المحليين والعالميين في مجال السيارات.

وأتاح المعرض في أول أيامه للزوار مشاهدة أكثر السيارات قيمة على مستوى العالم، حيث جمع أنواعاً متعددة من السيارات الرياضية النادرة، وعدداً آخر من الكلاسيكية المعدلة، إضافةً إلى أنواع من السيارات التي تصل المملكة لأول مرة.

ويعد معرض سفن كونكورس أكبر معرض سيارات في الشرق الأوسط، حيث يأتي في حلة إبداعية جديدة تجمع بين ثقافة السيارات والترفيه، إذ يضم تشكيلة استثنائية من السيارات المميزة، ويقدم معالم ومناطق متنوعة للشركات المصنعة والعارضين، والمضمار التفاعلي، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية.

ويتميز المعرض بجذبه لصنّاع السيارات، من خلال الشركات المصنعة والتجار وجامعي السيارات وعشاقها، من خلال التوظيف الإستراتيجي والجمالي لتموضع السيارات، وتوفير المنصات المثالية للانغماس في عالم السيارات الفارهة، وعرض عدد من المنتجات الحصرية من كبرى العلامات التجارية.

ويستقبل المعرض زواره بعروض حية كالرسم على السيارات، وتجارب التعديلات أمام الزوار، ومناطق مخصصة لعرض سيارات العلامات التجارية الفاخرة، إضافةً إلى مضمار تفاعلي يضم مساراً ديناميكياً ملتوياً، وجسراً لعبور مسار السيارات، كما يتيح للزوار أخذ جولة برفقة ملاّك السيارات، والمشاركة في مزاد لعرض عدد من المركبات الكلاسيكية، الأمر الذي يعد حدثاً مثالياً للباحثين عن السيارات النادرة والتجارب الفاخرة.

ويمثل المعرض فرصة استثنائية للمختصين والخبراء والهواة، حيث يعد تجمعاً عالمياً لمختلف أنواع السيارات الرياضية والسيارات المعدلة وأحدث الإصدارات، كما يشكل فرصة ثرية لتوسيع نطاق العمل في السيارات والتعرف على العملاء والخبراء والتجار وجامعي السيارات.

ويضم سفن كونكورس عدداً من عناصر الجذب والإبهار، والمتمثلة في مسيرة نوادي السيارات، وتجارب القيادة التفاعلية، والتقاء خبراء السيارات بالزوار، وجولات المضمار، والكشف عن السيارات التي تصل المملكة لأول مرة، وزيارة المشاهير، ومجموعة من العروض الموسيقية الحية.

وتستمر فعاليات معرض Seven concours 2024 الذي افتتح اليوم حتى 7 مارس الجاري، بعدد من الأنشطة الاستثنائية المخصصة لهواة وعشاق السيارات، إضافةً إلى مجموعة من الفعاليات المميزة، حيث يمكن للمهتمين المشاركة في المعرض من خلال الرابط التالي: https://www.sevencarlounge.com/.