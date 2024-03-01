الرياضة موسم الرياض يتوج هارلوت بـ”كأس سنو بلاست”

البلاد- الرياض اختتمت أمس الخميس في العاصمة الرياض فعاليات” كأس سنو بلاست السعودية” “SnowBlast KSA”، حيث فاز بالمركز الأول السويدي هنريك هارلوت، بجائزة تصل إلى 50 ألف دولار، إضافة إلى الميدالية الذهبية. وفاز بالمركز الثاني الإيطالي رالف ويلبونير، وتحصل على جائزة قدرها 30 ألف دولار، إضافة إلى الميدالية الفضية، بينما تحصل الأمريكي كولبي ستيفنسون على المركز الثالث بميدالية برونزية وجائزة تصل قيمتها 20 ألف دولار. وخلال المنافسة على بطولة سنو بلاست السعودية المخصصة للتزلج الحر على الثلج، قام المتسابقون الذين وصل عددهم إلى 14 متسابقا بالقفز ثلاث مرات؛ لتحتسب بعد ذلك أفضل قفزتين لكل متسابق، ما أسهم في مضاعفة الحماس على الكأس التي تقام على منطقة ثلجية يصل وزنها لأكثر من 500 طن ثلجي، ضمن فعاليات موسم الرياض. وكانت فعاليات كأس سنو بلاست السعودية قد بدأت في 26 من فبراير الجاري بعدد من الفعاليات، التي شملت عروض ومسابقات التزلج الحر على الثلج الذي جمع بين الفن والإبداع والقدرة على أداء ألوان من المهارات في الهواء الطلق. ويأتي تنظيم كأس سنو بلاست السعودية، التي تقام للمرة الأولى في المنطقة كخطوة أولى لاتجاه موسم الرياض لتنظيم واستضافة الأحداث الشتوية العالمية، مثل رياضات التزلج الحر على الثلج، إضافة إلى استحداث عدد من التجارب الشتوية المميزة. وخلال الأيام الماضية شهدت أحداث كأس سنو بلاست السعودية عروضًا للتزلج الحر Skiing والتزلج بلوح الثلج Snowboardin، إضافة إلى مشاركة أبطال عالميين وأولمبيين في رياضات التزلج. واستمتع زوار العاصمة الرياض خلال فترة إقامة الكأس بفعاليات شتوية متعددة وعروض فنية متنوعة للعائلة والأطفال، تتضمن تجارب معركة كرات الثلج، وصُنع رجل الثلج، وتساقط الثلوج، إضافة إلى فعاليات شتوية متجولة تضمنت عروضا فنية وموسيقية من أبرزها المناطيد السائرة.