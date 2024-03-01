الرياضة سيدات الأردن يحتفظن بلقب بطولة غرب آسيا

جدة – البلاد اختتمت بطولة غرب آسيا للسيدات في نسختها الثامنة مساء الخميس على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في محافظة جدة. شهدت البطولة مواجهات قوية بمشاركة 8 منتخبات، وهي” الأردن، لبنان، فلسطين، نيبال، العراق، غوام، سوريا، بالإضافة لمنتخبنا الوطني”. حضر حفل التتويج مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة، أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، التي توجت منتخب الأردن بكأس البطولة، بحضور الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم، ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، والأمين العام المساعد للشؤون الإستراتيجية ماجد بن علي آل صاحب، ومدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي، عالية بنت عبدالعزيز الرشيد. تمكن منتخب الأردن للسيدات من تحقيق اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب نيبال بركلات الترجيح.

وشهدت البطولة تفاعلاً كبيرًا من الجماهير السعودية والدولية، حيث وصل الحضور الجماهيري ما يقارب 12 ألف مشجع.