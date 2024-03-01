بوجبا: سأطعن على قرار إيقافي 4 أعوام

البلاد- جدة
قال لاعب يوفنتوس الإيطالي، الفرنسي بول بوجبا: إنه سيطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أعوام؛ بسبب مخالفته لوائح المنشطات في وقت سابق من الموسم الحالي بعد الاستجابة لطلب الادعاء الإيطالي بإيقافه لهذه المدة.
وقال بوجبا في بيان: إنه تم إبلاغه اليوم بقرار المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات، ومؤكدًا أن الحكم غير صحيح.
وأضاف: “أنا حزين ومصدوم ومنكسر القلب لأن كل ما بنيته في مسيرتي الاحترافية قد سُلب مني”، مضيفًا “نتيجة للقرار الذي أعلن اليوم سأطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية”.
وأضاف: “عندما أتحرر من القيود القانونية، ستصبح القصة كاملة واضحة، لكنني لم أتناول مطلقًا عن قصد أو عن عمد أي مكملات تنتهك لوائح مكافحة المنشطات”.
وأشار إلى أنه باعتباره رياضيًا محترفًا، لن يفعل أبدًا أي شيء لتحسين أدائه باستخدام مواد محظورة ولم يقم أبدًا بإهانة أو خداع زملائه الرياضيين وأنصار الفرق التي لعب لها أو ضدها.
وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا وصحيفة لا ريبوبليكا أن السلطات وافقت بذلك على طلب المدعي العام الرياضي بفرض إيقاف لمدة أربع سنوات على اللاعب الفرنسي.
وكانت محكمة تابعة للوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات قد أوقفت بوجبا بصفة مبدئية في سبتمبر الماضي، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة رياضيًا.
وكشف الاختبار الذي خضع له اللاعب بعد فوز يوفنتوس 3-صفر على أودينيزي في افتتاح الموسم بالدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس الماضي عن وجود هرمون منشط محظور يزيد من قدرة الرياضيين على التحمل في عينة بوجبا.
ويمكن أن ينهي الإيقاف فعليًا مسيرة بوجبا الكروية؛ إذ لن يتمكن الفرنسي من العودة إلى اللعب حتى سبتمبر 2027 عندما يبلغ من العمر 34 عامًا.