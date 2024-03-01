الحزم يعرقل النصر في مباراة الأهداف الـ 8

جدة – هلال سلمان
تصوير- مشاري البجيدي
أوقف فريق الحزم متذيل الترتيب، انتصارات النصر في دوري روشن للمحترفين بعد أن تعادل معه في مباراة مثيرة بنتيجة 4-4.
سجل أهداف النصر، تاليسكا (هاتريك) في الدقائق 31 من ركلة جزاء و61 و71، وساديو ماني من ركلة جزاء أيضا (د 90+4، فيما سجل للحزم أحمد آل محيميد (53) وتوزي (66)، وفايز سليماني (84)، وريكاردو (90+9)، وبذلك يصبح رصيد للنصر 53 نقطة في المركز الثاني، والحزم 15 نقطة تخلص بها من المركز الأخير مؤقتًا.
🎙️ شاهد أهداف مباراة #النصر_الحزم بصوت المعلق حاتم بطيشة ⤵️
#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/0OmHvx1bL2
— SSC (@ssc_sports) February 29, 2024