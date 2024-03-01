الرياضة

الحزم يعرقل النصر في مباراة الأهداف الـ 8

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1445 هـ       1 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان
تصوير- مشاري البجيدي

أوقف فريق الحزم متذيل الترتيب، انتصارات النصر في دوري روشن للمحترفين بعد أن تعادل معه في مباراة مثيرة بنتيجة 4-4.


سجل أهداف النصر، تاليسكا (هاتريك) في الدقائق 31 من ركلة جزاء و61 و71، وساديو ماني من ركلة جزاء أيضا (د 90+4، فيما سجل للحزم أحمد آل محيميد (53) وتوزي (66)، وفايز سليماني (84)، وريكاردو (90+9)، وبذلك يصبح رصيد للنصر 53 نقطة في المركز الثاني، والحزم 15 نقطة تخلص بها من المركز الأخير مؤقتًا.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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