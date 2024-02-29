تبادل للمعرفة والخبرات بين “سدايا” و شركة Udacity

الرياض : البلاد

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مذكرة تفاهم مع شركة Udacity؛ خلال مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية ” في يومه الثاني، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقع المذكرة من قبل “سدايا” المشرف العام على بناء القدرات الدكتور أحمد بن عوض الغامدي، ومن قبل الشركة الرئيس التنفيذي كاي رويميلت.

وتضمنت المذكرة التعاون في تقديم ورش عمل في البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرامج التدريب وتنمية القدرات.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن إطار جهود “سدايا” في بناء القدرات الوطنية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يسهم في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني لكل مايتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، وفي إطار مهامها التي تضطلع بها من أجل تحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.