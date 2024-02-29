«التنمية السياحي» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة (IE) في إسبانيا لتقديم برامج تدريبية لمنسوبيه

الرياض : البلاد

وقع صندوق التنمية السياحي مذكرة تفاهم مع جامعة (IE) في إسبانيا، مؤسسة التعليم العالي التي تهتم بتدريب القادة المؤثرين، بهدف تخصيص برامج تعليمية ودورات تدريبية لمنسوبي الصندوق، وذلك لرفع مستوى المعرفة والإدراك لديهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وكفاءاتهم في المجال السياحي، بما يتلاءم مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية السعودية 2030.

وقّع الاتفاقية كلٌ من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي عبدالله الفاخري، ورئيس جامعة (IE) سانتياغو إينيغيز.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الصندوق على تطوير المعرفة والإدراك لمنسوبيه في قطاع السياحة من قِبل شبكة عالمية واسعة النطاق من الدرجة الأولى، حيثُ ستقدم برامج تعليمية ودورات تدريبية وورش عمل في المجال السياحي على أيدي خبراء ملهمين من أعضاء هيئة التدريس تتماشى مع طموحات المملكة وتطلعاتها المستقبلية المتواصلة نحو التقدم.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي الأستاذ قصي عبدالله الفاخري تعليقاً على توقيع المذكرة: ” يُمثل توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التفاعل الإيجابي بين القطاع السياحي والمؤسسات التعليمية، بهدف بناء القدرات البشرية السياحية، وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة، وتطويرها وفق معايير الجودة والتميز؛ بما يثري مستقبلهم المهني ويعزز مشاركتهم في النهضة السياحية الكبيرة التي تشهدها المملكة، وتفعيل دورهم في دفع عجلة النمو والازدهار”.

وأضاف: نلتزم في صندوق التنمية السياحي بتطوير مهارات وكفاءات منسوبي الصندوق، ونسعى جاهدين لتوفير فرص التطور المهني لهم، لضمان تقديم كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل في قطاع السياحة الواعد في المملكة وتقديم الاستشارات والخدمات الداعمة لهم والإسهام في تعزيز الثقافة السياحية.

من جانبه أوضح مدير جامعة “IE”: أن التعاون مع صندوق التنمية السياحي يعكس التزام الجامعة بتقديم بيئة تعليمية داعمة في أهم مجالات السياحية، حيث يُعـد المجال السياحي من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتأتي هذه المذكرة كخطوة لتحقيق التكامل بين التعليم العالي والسياحي، لتطوير كوادر مؤهلة ومتخصصة في هذا المجال، سنعمل على تقديم تجربة تعليم تشمل طرقاً مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي”.

يُذكر أن صندوق التنمية السياحي أطلق حزمة من البرامج التدريبية والتعليمية بالتعاون مع أفضل الجامعات ومراكز التدريب وبيوت الخبرة العالمية، منها برنامج تطوير الخريجين (عُلُوّ السياحة) لتنمية المواهب السعودية وتعزيز قدراتها على المنافسة وتزويدها بالمهارات اللازمة للعمل في قطاع السياحة.