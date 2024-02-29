الرياضة

إيقاف بوغبا 4 سنوات لتعاطي المنشطات

محمد ابو الوفاaccess_time20 / شعبان / 1445 هـ      29 فبراير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
إيقاف بوغبا 4 سنوات لتعاطي المنشطات

قضت المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا اليوم الخميس، بإيقاف لاعب كرة القدم الفرنسي ونادي يوفنتوس، بول بوغبا (30 عامًا) لمدّة 4 سنوات.

 

وخضع بوغبا إلى تحليل منشطات بعد الجولة الأولى من الدوري الإيطالي للموسم الحالي (2023-2024) وأثبتت وجود نسبة مرتفعة من هرمون التستوستيرون.

 

وأوقفت المحكمة الوطنية، بوغبا مؤقًتًا في سبتمبر الماضي، قبل أن تعود وتصدر حكمًا نهائيًا اليوم بإيقاف اللاعب 4 سنوات لثبوت تناوله المنشطات.

 

حسب وسائل إعلام إيطالية، فإن يوفنتوس لن يكتفي بخطوة تقليص راتب بوغبا وسيعمل على فسخ التعاقد نهائيًا مع اللاعب في الأيام القيلة المقبلة.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *