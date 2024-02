إيقاف بوغبا 4 سنوات لتعاطي المنشطات

قضت المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا اليوم الخميس، بإيقاف لاعب كرة القدم الفرنسي ونادي يوفنتوس، بول بوغبا (30 عامًا) لمدّة 4 سنوات.

وخضع بوغبا إلى تحليل منشطات بعد الجولة الأولى من الدوري الإيطالي للموسم الحالي (2023-2024) وأثبتت وجود نسبة مرتفعة من هرمون التستوستيرون.

وأوقفت المحكمة الوطنية، بوغبا مؤقًتًا في سبتمبر الماضي، قبل أن تعود وتصدر حكمًا نهائيًا اليوم بإيقاف اللاعب 4 سنوات لثبوت تناوله المنشطات.

حسب وسائل إعلام إيطالية، فإن يوفنتوس لن يكتفي بخطوة تقليص راتب بوغبا وسيعمل على فسخ التعاقد نهائيًا مع اللاعب في الأيام القيلة المقبلة.

Paul Pogba has been banned from football for four years for using a performance-enhancing drug pic.twitter.com/FqD3IwhO8K

— B/R Football (@brfootball) February 29, 2024