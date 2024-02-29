إيقاف بوغبا 4 سنوات لتعاطي المنشطات

قضت المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا اليوم الخميس، بإيقاف لاعب كرة القدم الفرنسي ونادي يوفنتوس، بول بوغبا (30 عامًا) لمدّة 4 سنوات.

وخضع بوغبا إلى تحليل منشطات بعد الجولة الأولى من الدوري الإيطالي للموسم الحالي (2023-2024) وأثبتت وجود نسبة مرتفعة من هرمون التستوستيرون.

وأوقفت المحكمة الوطنية، بوغبا مؤقًتًا في سبتمبر الماضي، قبل أن تعود وتصدر حكمًا نهائيًا اليوم بإيقاف اللاعب 4 سنوات لثبوت تناوله المنشطات.

حسب وسائل إعلام إيطالية، فإن يوفنتوس لن يكتفي بخطوة تقليص راتب بوغبا وسيعمل على فسخ التعاقد نهائيًا مع اللاعب في الأيام القيلة المقبلة.